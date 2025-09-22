◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日５―２巨人（２１日・バンテリンドーム）

６か月ぶりのリベンジにも笑顔はなかった。中日・大野が６回８安打２失点で、自己最多タイの１１勝目をマーク。日米通算２００勝をかけた巨人・田中将との“８８年生まれ対決”を制したが、「野手が打ってくれて、勝ちがついてる。次回以降は、こういう立ち上がりはないようにしたい」と反省した。

ヒヤッとする初回だった。先頭の丸から４連打を浴び、９球で２点を失った。しかし、２回以降は完璧に修正。「まっすぐが走り出したので、（打者が）絞りづらくなったのかな」と走者を出しながらも、追加点を許さなかった。

念願のマッチアップだった。田中将との前回対戦となった４月３日の巨人戦（バンテリンＤ）では、５回８安打４失点（自責２）で白星を譲った。「４月は投げ負けてるので、今回は（勝ちたい）と思って挑んだ。僕はまだ１００勝も達成していない中（９７勝）、２００勝に挑戦してるのはすごいこと。１試合に懸ける思いが、伝わってきた」。偉大な数字に挑み続けるライバルの姿を原動力に変えた。

井上竜は５年連続Ｂクラスが確定したが、チーム唯一の２ケタ勝利をマーク。「（８８年世代の）みんなが大好きですし、思い合ってるところはある。来年もみんなで頑張って、『まだまだできるぞ』と盛り上げていきたい」。２６日に３７歳の誕生日を迎える左腕は、さらに白星を積み重ねていく。（森下 知玲）