“最強無敵姉妹”エリマリ、磨きのかかったド迫力の“ダイナマイトボディ”が“密着”
“可愛いすぎるJKシスターズ”として話題を集めたハーフのエリマリ姉妹（Erika・百瀬まりな）が、22日発売の『週刊プレイボーイ』40号（集英社）の表紙＆巻頭グラビア＆DVDに登場した。
【写真】エリマリ姉妹（Erika・百瀬まりな）密着ショット
ルーマニアと日本のハーフの2人は、TikTokの動画がかわいすぎると一気にバズり、2018年にはグラビアデビュー。またたく間に人気を集めて同年12月には『ヤンマガ』表紙を飾った。その後はグラビア活動を控えていたが、昨年12月、『週刊ヤングマガジン』で大人になって突然のグラビア復帰のサプライズ。今年3月には『週プレ』グラビアにも登場し、大きな反響を集めた。
今回も、さらに磨きのかかったド迫力のダイナマイトボディを大胆に披露。姉妹仲の良さを表すような“密着”ショットも。徳島＆淡路島ロケのメイキング42分収録のDVDも付属する。
同号にはこのほか、高野真央（※高＝はしごだか）、新谷姫加、白濱美兎、藤乃あおい、杉本萌、白川のぞみが登場する。
