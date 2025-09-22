『SAKAMOTO DAYS』実写映画化、2026年GW公開決定 坂本太郎の実写ビジュアル初披露
世界的人気を誇るバトルアクション漫画『SAKAMOTO DAYS』（原作：鈴木祐斗／集英社「週刊少年ジャンプ」連載）の実写映画化が発表された。東宝の配給で2026年ゴールデンウィークの公開を予定しており、あわせて主人公・坂本太郎の実写版ビジュアルも初公開された。
【画像】アニメ版の坂本
“全ての悪党が恐れた”伝説の殺し屋・坂本太郎は、コンビニで働く女性・葵に一目惚れし、あっさり引退。結婚、娘の誕生を経て、ふくよかな体型となった坂本は「坂本商店」を営んでいた。そんな彼のもとに次々と刺客が現れて――愛する家族との平穏な日常を守るため、身近な日用品を武器に戦う、日常と非日常が交錯するソリッドアクションストーリー。
原作は2020年11月の連載開始以来、単行本23巻を刊行。全世界累計発行部数は1500万部（デジタル版含む、2025年8月時点）を突破している。今年1月から放送されたテレビアニメ版も大ヒットし、Netflixで全世界配信されると初週で860万回視聴、日本国内では1060万回以上を記録。グローバルランキング2位、5カ国で1位、67カ国でトップ10入りを果たすなど、世界的な注目を集めた。
今回解禁された実写ビジュアルでは、ふくよかな体型となった原作の“ふくよか”な魅力はそのままに、坂本がカップ麺をすすりながら弾丸を割り箸で受け止める姿を披露。伝説の殺し屋としての過去と、今も危険と隣り合わせの現在を象徴する印象的な仕上がりとなっている。
原作者の鈴木氏は「現実世界のこんなところで、こんな風に暴れたらどうなるんだろう、という妄想を小学校の頃からずっとしていました。それがついにスクリーンで実現する！と思ってめちゃ楽しみにしています！」とコメントを寄せた。
映画化は発表されたばかりだが、さらなる続報は翌日に解禁予定。
■鈴木祐斗のコメント
SAKAMOTO DAYS、実写映画化します！
現実世界のこんなところで、こんな風に暴れたらどうなるんだろう、という妄想を小学校の頃からずっとしていました。それがついにスクリーンで実現する！と思ってめちゃ楽しみにしています！
これも全て、日々応援して下さる読者の方々のおかげです！本当にありがとうございます！
制作チームも超豪華なので、楽しんでいただけること間違いなしです！ぜひ映画館に足を運んでみてくださいー！
