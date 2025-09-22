¡ÚÀ¤³¦Î¦¾å¡Û¥ê¥ì¡¼»ø6°Ì¡¡¥á¥À¥ë¤ËÆÏ¤«¤º¡¡¶ÍÀ¸¡ÖÁö¤ê½Ð¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë±¦Â¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤¬¤Ä¤Ã¤¿¡×
¡¡¡þÎ¦¾å¡¡À¤³¦Áª¼ê¸¢ÅìµþÂç²ñ¡¡ºÇ½ªÆü¡Ê2025Ç¯9·î21Æü¡¡¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¡Âç²ñ¤Î¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ò¾þ¤ëÃË»Ò400¥á¡¼¥È¥ë¥ê¥ì¡¼·è¾¡¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ï38ÉÃ35¤Î6°Ì¤À¤Ã¤¿¡£4Ç¯Á°¤ÎÅìµþ¸ÞÎØ¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿¶ÍÀ¸¾Í½¨¡Ê29¡áÆüËÜÀ¸Ì¿¡Ë¤ò¼ç¾¤È¤·¡¢¼ã¼ê¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÍ»¹ç¤Ç3Âç²ñ¤Ö¤ê¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤òÁÀ¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀË¤·¤¯¤âÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥Ð¥È¥ó¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿Åìµþ¸ÞÎØ¤Î¶ì¤¤µ²±¤òÊ§¿¡¡£27Ç¯ËÌµþÂç²ñ¡¢¤½¤·¤Æ28Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Ø¤ÎºÆ½ÐÈ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡±«¤¬¹ß¤ê¤·¤¤ëÃæ¡¢¥ê¥ì¡¼»ø¤Ï¤Ü¤¦¤¼¤ó¤ÈÎ©¤Á¿Ô¤¯¤·¤¿¡£Í½Áª¤ÈÆ±¤¸¾®ÃÓ¢ªÌøÅÄ¢ª¶ÍÀ¸¢ª±Âô¤Î½ç¤ÇÎÏÁö¡£3Âç²ñ¤Ö¤ê¤Î¥á¥À¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¬¡¢6°Ì¤Ç¤Î¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤À¤Ã¤¿¡£Âç²ñ¤Î¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ò¾þ¤ë¼ïÌÜ¡£5Ëü8000¿Í¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤¿¹ñÎ©¤«¤éËüÍë¤ÎÇï¼ê¤¬Í¯¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë²ù¤·¤µ¤¬Áý¤¹¡£¶ÍÀ¸¤Ï¡ÖËÍ¤¬¤Á¤ã¤ó¤ÈÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥á¥À¥ë¤¤¤±¤¿¤È»×¤¦¡£ËÍ¤ÎÀÕÇ¤¡×¤È¸À¤¤¡¢¾®ÃÓ¤â¡Ö¥á¥À¥ë¤Ï³Í¤ì¤¿¡×¤È¿°¤ò¤«¤ó¤À¡£
¡¡¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¡£1¢ª2Áö¤Î¥Ð¥È¥ó¥ï¡¼¥¯¤¬Íð¤ì¤ë¡£¾®ÃÓ¤ÏÂÎ¤¬¹Å¤¯¤Ê¤êµÓ¤¬»×¤¦¤è¤¦¤Ë¾å¤¬¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ò´¶¤¸¤¿¤È¸À¤¤¡¢ÌøÅÄ¤ËÅÏ¤¹Ä¾Á°¤Ë¤Ä¤Þ¤º¤¤¤¿¡£¡ÖÀµÄ¾¤â¤Ã¤ÈÁ°¤ÇÅÏ¤»¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¿Ô¤¤ë¡×¤ÈÌÔ¾Ê¤¹¤ë¡£ÌøÅÄ¤¬Áö¤ê½Ð¤¹¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÁá¤¯¤·¤Æ¹¶¤á¤¿¤¬¡¢µÕ¸ú²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£3Áö¤Ç¥³¡¼¥Ê¡¼¥ï¡¼¥¯¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¶ÍÀ¸¤Ï¡ÖÁö¤ê½Ð¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë±¦Â¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤¬¤Ä¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¦¡£6°Ì¤Ç¼õ¤±¤¿¤¬¡¢ºÇ²¼°Ì¤Î8°Ì¤Þ¤Ç½ç°Ì¤ò²¼¤²¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£±«¤Î±Æ¶Á¤ÇÉáÃÊÍú¤¯¸üÄì¥·¥å¡¼¥º¤òÇöÄì¤Î¤â¤Î¤ËÊÑ¹¹¡£ËüÁ´¤òµÊ¤·¤¿¤¬¡¢ÉÔ±¿¤Ê·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤ÏÂ¿»ÎºÑ¡¹¤Î11¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£34ºÐ¤ÎÈÓÄÍ¤«¤é16ºÐ¤ÎÀ¶¿å¤Þ¤ÇÊ¬¸ü¤¤Áª¼êÁØ¤À¤Ã¤¿¡£¼ç¾¤Î¶ÍÀ¸¤Ï¡¢Á´°÷¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿Ä¾Á°¹ç½É½éÆü¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¼«Ê¬¤Î¶è´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¶¦Í¤·¤è¤¦¡×¤ÈÄó°Æ¤·¤¿¡£½¾Íè¤Ï³Æ¶è´Ö¤´¤È¤ÎÉôÊ¬Åª¤Ê¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Áö¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ëÁ´°÷¤¬Á´¶è´Ö¤Î±ÇÁü¤ò³ÎÇ§¡£¶¯¤ß¤ä¼å¤ß¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç·ëÂ«¤ÏÁý¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£°ì½ï¤Ë¿©»ö¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤éÀ¤Âå´Ö¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤â¿¼¤á¤¿¡£Í½Áª¤«¤é0ÉÃ4¥¿¥¤¥à¤ò½Ì¤á¤é¤ì¤ë¤È¶¦Í¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢À¤³¦¤ÎÊÉ¤Ï¸ü¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡4Ç¯Á°¤ÎÅìµþ¸ÞÎØ¤Ï¥Ð¥È¥ó¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢º£ÅÙ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤Ä¤Ê¤¤¤À¡£¾®ÃÓ¤ÏÀ¼¤ò¹Ê¤ê½Ð¤·¤¿¡£¡ÖÆþ¾Þ¤È¤¤¤¦·Á¤ò»Ä¤»¤¿¡£ºÇ¸å¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¥Ð¥È¥ó¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¥´¡¼¥ë¤Ç¤¤¿¤«¤é¡×¡£Éé¤ÎÏ¢º¿¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ê¡¢27Ç¯ËÌµþÂç²ñ¡¢28Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Ø¡£¥ê¥ì¡¼»ø¤ÎÊª¸ì¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£