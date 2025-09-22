白石麻衣が心掛けていること、会った人の名前を「積極的に頑張って覚えたいな」
女優の白石麻衣（33歳）が、「FRISK」（クラシエ）ブランドの「FRISK クリーンブレス」のCMキャラクターに起用され、9月22日より新CM「60分息キレイ」篇の放映を開始する。それに伴いインタビューに答え、“普段からエチケット（マナー）のために気にしているポイント”を語った。
今回の新CMでは、メーカーの会社員として働く白石が主役。オフィスでの“60分”のミーティングや、休日に受けているイタリア語の“60分”レッスンなど、長時間での対面距離が近いシチュエーションに遭遇しても、「FRISK クリーンブレス」を口に入れると、安心してキレイで爽やかな息で過ごせる様子を表現した。
撮影後のインタビューで、白石は「FRISKは60分間キレイな息がアピールポイントですが、普段からエチケット（マナー）のために気にしているポイントはありますか？」と質問を受ける。
これに「このお仕事をしているといろいろな『はじめまして』の方と会う機会が多いので、そのとき会った人のお名前は頑張って覚えて、名前で呼べるように心掛けています」と回答。
そして「（覚えるコツは）あだ名みたいな感じで覚えたりもしています。自分が逆の立場で名前を呼ばれたら覚えてくれていたら嬉しいなと思うので、積極的に頑張って名前は覚えたいな、と心掛けています」と語った。
