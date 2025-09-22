“キレイで爽やかな息”白石麻衣、「FRISK クリーンブレス」のCMキャラクターに
女優の白石麻衣（33歳）が、「FRISK」（クラシエ）ブランドの「FRISK クリーンブレス」のCMキャラクターに起用され、9月22日より新CM「60分息キレイ」篇の放映を開始する。
「FRISK クリーンブレス」は、緑茶抽出成分を配合した大粒タブレットで、キレイな息が60分間持続することができるのが特徴。スタイリッシュなメタルケースで携帯にも便利なので、口臭が気になったときなど、手軽に口の中をリフレッシュすることができる。
今回の新CMでは、メーカーの会社員として働く白石が主役。オフィスでの“60分”のミーティングや、休日に受けているイタリア語の“60分”レッスンなど、長時間での対面距離が近いシチュエーションに遭遇しても、「FRISK クリーンブレス」を口に入れると、安心してキレイで爽やかな息で過ごせる様子を表現した。
白石が打合せで同僚に積極的に提案をするシーンや、レッスンの際にイタリア語の発音をするシーンなど、スマートで生き生きと輝く姿がたっぷり詰まったCMとなっている。
撮影後のインタビューで白石は「とても楽しかったです。今回カフェのシーンとオフィスでのシーンで2パターン撮らせていただいたのですが、いろいろな表情のバリエーションも撮っていただいたので、どんな感じに仕上がっているのかな？ と今からちょっとワクワクしています。印象に残っているシーンは、やっぱりイタリア語をちょっと話しているシーンです。できているのか心配ですけれど、すごく楽しかったのでそこも見どころかなと思います」とコメント。
また、「FRISK クリーンブレス」の新キャラクターに選ばれたことについては「普段からバッグの必需品として持ち歩いているので、身近な商品のキャラクターを演じられるというのは本当に嬉しいです。私も手放せない商品なので、たくさんの方にPRしてもっと広めて行けたらいいなと思っています」と話し、「（普段『FRISK クリーンブレス』を口に入れるタイミングは）仕事の合間にリフレッシュしたい時があるので、そういう時に食べたり、撮影に行く前にちょっと口に入れてから行く、ということは最近も結構やっていますね（笑）」と語った。
「FRISK クリーンブレス」は、緑茶抽出成分を配合した大粒タブレットで、キレイな息が60分間持続することができるのが特徴。スタイリッシュなメタルケースで携帯にも便利なので、口臭が気になったときなど、手軽に口の中をリフレッシュすることができる。
白石が打合せで同僚に積極的に提案をするシーンや、レッスンの際にイタリア語の発音をするシーンなど、スマートで生き生きと輝く姿がたっぷり詰まったCMとなっている。
撮影後のインタビューで白石は「とても楽しかったです。今回カフェのシーンとオフィスでのシーンで2パターン撮らせていただいたのですが、いろいろな表情のバリエーションも撮っていただいたので、どんな感じに仕上がっているのかな？ と今からちょっとワクワクしています。印象に残っているシーンは、やっぱりイタリア語をちょっと話しているシーンです。できているのか心配ですけれど、すごく楽しかったのでそこも見どころかなと思います」とコメント。
また、「FRISK クリーンブレス」の新キャラクターに選ばれたことについては「普段からバッグの必需品として持ち歩いているので、身近な商品のキャラクターを演じられるというのは本当に嬉しいです。私も手放せない商品なので、たくさんの方にPRしてもっと広めて行けたらいいなと思っています」と話し、「（普段『FRISK クリーンブレス』を口に入れるタイミングは）仕事の合間にリフレッシュしたい時があるので、そういう時に食べたり、撮影に行く前にちょっと口に入れてから行く、ということは最近も結構やっていますね（笑）」と語った。