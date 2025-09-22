白石麻衣“最高のリフレッシュ方法”は「お風呂がすごく好きで」
女優の白石麻衣（33歳）が、「FRISK」（クラシエ）ブランドの「FRISK クリーンブレス」のCMキャラクターに起用され、9月22日より新CM「60分息キレイ」篇の放映を開始する。それに伴いインタビューに答え、“最高のリフレッシュ方法”について語った。
今回の新CMでは、メーカーの会社員として働く白石が主役。オフィスでの“60分”のミーティングや、休日に受けているイタリア語の“60分”レッスンなど、長時間での対面距離が近いシチュエーションに遭遇しても、「FRISK クリーンブレス」を口に入れると、安心してキレイで爽やかな息で過ごせる様子を表現した。
撮影後のインタビューで、「FRISKは簡単にリフレッシュできるのがポイントですが、白石さんの最高のリフレッシュ方法は？」と聞かれた白石は「最近はお風呂がすごく好きで、湯船に浸かること・時間が私にとってリフレッシュできる時間になっています」と回答。
そのため、「疲れて帰ってきた日でも頑張って湯船には浸かってから寝るようにしているので、睡眠の質も上がったりするなって思って。お風呂時間は大事にしていますね」と語る。
また、お気に入りの入浴剤については「入浴剤やバスソルトは頂き物もあったり自分で買ったり種類豊富に揃っているので、その時の気分によって使い分けて入れて、汗をかくまでしっかり浸かってますね」と語った。
