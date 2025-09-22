◇女子ゴルフツアー 住友生命レディース東海クラシック最終日（2025年9月21日 愛知県 新南愛知CC美浜C＝6600ヤード、パー72）

首位タイで出た神谷そら（22＝郵船ロジスティクス）が6バーディー、3ボギーの69で回り通算13アンダーでツアー通算4勝目を逃げ切りVで飾った。今季2勝目で今季複数回優勝は佐久間朱莉（22＝大東建託）に続く2人目。優勝賞金1800万円を手にし、年間獲得賞金は1億円超え、生涯獲得賞金は2億円を突破した。

初めてのガッツポーズが出た。最終18番、60センチのウイニングパットを沈めた神谷そらは笑顔で両手を突き上げた。実はパットを打つ前、どんなふうにしようか考えていたという。「SNSや知り合いの方から“ガッツポーズが見たい”というのがあった。やってみたかったので、やってみました」と明かした。

昨年は肘痛で棄権、23年は熱中症でスタート前に欠場と縁がない今大会だが、初の完走で「トップ3に入るくらい苦手意識がある」コースを攻略した。1Wの平均飛距離は270ヤードを超え、全体1位。前半の3ボギーで「これが本来の自分だ」と肩を落としたが、9番で17メートルのバーディーパットを沈め、一気に流れを取り戻した。

今季2勝目で年間獲得賞金は1億円、生涯獲得賞金は2億円を突破した。「やったー！1億円はトッププロの証」と喜んだ。年間ポイントを争うメルセデスランクも2位に浮上。それでも「（年間女王は）意識していないし、最後までしないと思う」。残りのシーズンも無欲で駆け抜ける。