¡¡¥Ù¥ë¥®¡¼¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï21Æü¡¢Âè8Àá¤ò³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤¤¡¢ÆüËÜ¿Í7Áª¼ê¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤Ï¥¯¥é¥Ö¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¸¥å¤Ë0-2¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£Á°Àá¥¦¥§¥¹¥Æ¥ë¥í¡¼Àï(¡ü0-3)¤Îº£µ¨½é¹õÀ±¤ËÂ³¤¤¤ÆÄË¤¤Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤ÏÁ°Àá¤Î¥¦¥§¥¹¥Æ¥ë¥í¡¼Àï(¡ü0-3)¤Çº£µ¨½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¡¢Î©¤ÆÄ¾¤·¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë°ìÀï¡£ÀèÈ¯¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿MF°ËÆ£ÎÃÂÀÏº¤¬·Ú¤¤Éé½ý¤Î¤¿¤á¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò³°¤ì¡¢FW¸åÆ£·¼²ð¤¬²ÃÆþ¸å½éÀèÈ¯¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿GK¾®µ×ÊÝÎè±û¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¢DFÃ«¸ý¾´¸ç¡¢DFÈªÂç²í¡¢MF»³ËÜÍý¿Î¤¬°ú¤Â³¤ÀèÈ¯¡£MF¾¾ß·³¤ÅÍ¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤Ë¹µ¤¨¤¿¡£
¡¡»î¹ç½øÈ×¤Ï¥¯¥é¥Ö¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¸¥å¤¬²¤½£CL¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè1Àá¥â¥Ê¥³Àï(¢þ4-1)¤«¤é¤ÎÈèÏ«¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¡£¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤ÏÁ°È¾21Ê¬¡¢±¦¤ËÎ®¤ì¤¿»³ËÜ¤Î¥¯¥í¥¹¤«¤é¸åÆ£¤¬ÀË¤·¤¤¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿Æ±30Ê¬¤Ë¤ÏMF¥Ë¥³¥í¡¦¥È¥ì¥½¥ë¥Ç¥£¤Ë·èÄêÅª¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿¤¬¡¢¾®µ×ÊÝ¤¬¥Õ¥¡¥¤¥ó¥»¡¼¥Ö¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÁ°È¾45Ê¬¡¢¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤Ï¥µ¥¤¥É¹¶·â¤«¤é¼ºÅÀ¤·¤¿¡£±¦¥µ¥¤¥É¤ò¿¼¤¯²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¡¢MF¥¯¥ê¥¹¥È¥¹¡¦¥Ä¥©¥ê¥¹¤Ë±¦Â¥¯¥í¥¹¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤È¡¢Ã«¸ý¤¬ÇØ¸å¤ò¼è¤é¤ì¤ë·Á¤ÇDF¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡¦¥á¥·¥§¥ì¤Ë¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤òÃ¡¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç¤Ï¸åÈ¾¤Ø¡£1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤«¤é¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤ò¿Þ¤ë¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Àª¤¤¤ò¶¯¤á¤ë¥Ö¥ë¡¼¥¸¥åÁê¼ê¤ËËÉÀï°ìÊý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï7Ê¬¡¢Ã«¸ý¤¬ÂÐÌÌ¤Î¥Ä¥©¥ê¥¹¤Ë¥É¥ê¥Ö¥ë¤ÇÇí¤¬¤µ¤ì¡¢¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¥·¥å¡¼¥È¤¬ÏÈÆâ¤Ø¡£¥·¥å¡¼¥È¥³¡¼¥¹¤Ï¸ÂÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¾®µ×ÊÝ¤¬¤Ê¤ó¤È¤«ÁË¤ó¤À¤¬¡¢¼ºÅÀ¤â¤Î¤Î¥Ô¥ó¥Á¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¸åÈ¾14Ê¬¡¢¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤Ï±¦¥µ¥¤¥É¤Ç¼éÈ÷¤Ë²ó¤Ã¤¿MF¥¢¥Ö¥É¥¥¥é¥¤¥§¡¦¥·¥Ã¥µ¥³¤¬¥Ä¥©¥ê¥¹¤Ë¤«¤ï¤µ¤ì¤ë¤È¡¢½ÄÆÍÇË¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤¬¥´¡¼¥ëÁ°¤Ø¡£¥Ë¥¢¥µ¥¤¥É¤ÇÂÐ±þ¤·¤¿Ã«¸ý¤¬¤³¤ì¤ò½èÍý¤·ÀÚ¤ì¤º¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤ËÁö¤ê¹þ¤ó¤À¥È¥ì¥½¥ë¥Ç¥£¤Ë·è¤á¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â¸·¤·¤¤»þ´Ö¤¬Â³¤¤¤¿¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤Ï¾®µ×ÊÝ¤Î¹¥¥»¡¼¥Ö¤ÇÂ³¤¯¼ºÅÀ¤ÏÌÈ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸åÈ¾32Ê¬¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤¿¾¾ß·¤â¥¦¥§¥¹¥Æ¥ë¥í¡¼Àï¤Î¤è¤¦¤ÊÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤ëÆ¯¤¤Ï¤Ç¤¤º¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ0-2¤Ç¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¡£º£µ¨½éÏ¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤Ï9·î¤Î¹ñºÝA¥Þ¥Ã¥Á¥¦¥£¡¼¥¯Ãæ¤ËCB¤Î¥ë¥¤¥¹¡¦¥Ñ¥È¥ê¥¹¤¬¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥æ¥Ë¥ª¥ó¡¦¥µ¥ó¥¸¥í¥ï¡¼¥º¤Ë°ÜÀÒ¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï6»î¹çÉé¤±¤Ê¤·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Ñ¥È¥ê¥¹¤Î°ÜÀÒ¸å¤ËÃ«¸ý¤¬ÀèÈ¯¤ËÄêÃå¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢2»î¹ç5¼ºÅÀ¤È¼éÈ÷¤ÎÍð¤ì¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
