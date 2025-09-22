90+3分の同点弾!!アーセナルが土壇場で追いつきドローゲームに…マンCは早々に先制も逃げきれず
[9.21 プレミアリーグ第5節 アーセナル 1-1 マンチェスター・C]
プレミアリーグは21日、各地で第5節を開催し、それぞれ公式戦2連勝中のアーセナルとマンチェスター・シティの注目の一戦は1-1のドローに終わった。
アーセナルは負傷離脱していたDFウィリアン・サリバが先発復帰。同じく離脱していたFWブカヨ・サカとDFベン・ホワイトもベンチに名を連ねた。一方のマンチェスター・Cは実に4年ぶりとなる公式戦3試合連続で同スタメン。好調のイレブンで勝ち点3を狙う。
立ち上がりはアーセナルがボールを保持する展開が続いたが、前半9分に早くも試合が動く。ルーズボールをFWアーリング・ハーランドがMFティジャーニ・ラインデルスに預けて一気にカウンターアタック。ギリギリまで引きつけ再びハーランドにラストパスを送ると、右足で冷静に流し込みスコアを1-0とした。ハーランドは公式戦4試合連続ゴール。マンチェスター・Cが貴重な先制点を奪う。
対するアーセナルは前半45分、MFミケル・メリノの縦パスに反応したFWノニ・マドゥエケが右足で強烈なシュート。しかし、新加入ながら抜群の存在感を放つGKジャンルイジ・ドンナルンマが見事なシュートストップでゴールを割らせない。
前半思うように試合を進められなかったアーセナルは後半開始から戦列復帰のサカと新10番、FWエベレチ・エゼを投入し、攻勢に出る。後半2分にMFマルティン・スビメンディがボレー、同4分にエゼがハーフボレーを放つなどアーセナルが押し込む時間帯が続くも得点は奪えず終盤へ。
そのまま試合終了かと思われた後半アディショナルタイム3分、エゼの裏へのボールに抜け出した途中出場のFWガブリエル・マルティネッリが、飛び出したドンナルンマの頭上を越す技ありのループシュート。劇的同点弾で試合を振り出しに戻すもタイムアップ。勝ち点1を分け合う結果となった。
