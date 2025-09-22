バルセロナvsヘタフェ スタメン発表
[9.21 ラ・リーガ第5節](Estadi Johan Cruyff)
※28:00開始
<出場メンバー>
[バルセロナ]
先発
GK 13 ジョアン・ガルシア
DF 15 アンドレアス・クリステンセン
DF 18 ジェラール・マルティン
DF 23 ジュール・クンデ
DF 24 エリック・ガルシア
MF 8 ペドリ
MF 20 ダニ・オルモ
MF 21 フレンキー・デ・ヨング
FW 7 フェラン・トーレス
FW 9 ロベルト・レバンドフスキ
FW 11 ラフィーニャ
控え
GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー
GK 31 ディエゴ・コッヘン
DF 4 ロナルド・アラウホ
DF 5 パウ・クバルシ
DF 26 ジョフレ・トレンツ
MF 16 フェルミン・ロペス
MF 17 マルク・カサド
MF 22 マルク・ベルナル
FW 14 マーカス・ラッシュフォード
FW 28 R. Bardghji
FW 29 トニ・フェルナンデス
監督
ハンジ・フリック
[ヘタフェ]
先発
GK 13 ダビド・ソリア
DF 2 ジェネ
DF 3 アブデル・アブカル
DF 16 ディエゴ・リコ
DF 17 キコ・フェメニア
DF 22 ドミンゴス・ドゥアルテ
MF 5 ルイス・ミジャ
MF 6 マリオ・マルティン
MF 8 マウロ・アランバリ
FW 9 ボルハ・マジョラル
FW 23 アドリアン・リソ
控え
GK 1 イジー・レターチェク
DF 4 イバン・ネユ
DF 12 アラン・ニョム
DF 21 フアン・イグレシアス
DF 26 ダビンチ
DF 31 イスマイル・ベフーシャ
MF 14 ハビ・ムニョス
FW 11 A. Kamara
FW 18 アレックス・サンクリス
FW 20 コバ・ダ・コスタ
監督
ホセ・ボルダラス
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります