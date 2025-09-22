[9.21 ラ・リーガ第5節](Estadi Johan Cruyff)

※28:00開始

<出場メンバー>

[バルセロナ]

先発

GK 13 ジョアン・ガルシア

DF 15 アンドレアス・クリステンセン

DF 18 ジェラール・マルティン

DF 23 ジュール・クンデ

DF 24 エリック・ガルシア

MF 8 ペドリ

MF 20 ダニ・オルモ

MF 21 フレンキー・デ・ヨング

FW 7 フェラン・トーレス

FW 9 ロベルト・レバンドフスキ

FW 11 ラフィーニャ

控え

GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー

GK 31 ディエゴ・コッヘン

DF 4 ロナルド・アラウホ

DF 5 パウ・クバルシ

DF 26 ジョフレ・トレンツ

MF 16 フェルミン・ロペス

MF 17 マルク・カサド

MF 22 マルク・ベルナル

FW 14 マーカス・ラッシュフォード

FW 28 R. Bardghji

FW 29 トニ・フェルナンデス

監督

ハンジ・フリック

[ヘタフェ]

先発

GK 13 ダビド・ソリア

DF 2 ジェネ

DF 3 アブデル・アブカル

DF 16 ディエゴ・リコ

DF 17 キコ・フェメニア

DF 22 ドミンゴス・ドゥアルテ

MF 5 ルイス・ミジャ

MF 6 マリオ・マルティン

MF 8 マウロ・アランバリ

FW 9 ボルハ・マジョラル

FW 23 アドリアン・リソ

控え

GK 1 イジー・レターチェク

DF 4 イバン・ネユ

DF 12 アラン・ニョム

DF 21 フアン・イグレシアス

DF 26 ダビンチ

DF 31 イスマイル・ベフーシャ

MF 14 ハビ・ムニョス

FW 11 A. Kamara

FW 18 アレックス・サンクリス

FW 20 コバ・ダ・コスタ

監督

ホセ・ボルダラス

