ボルシアMGがレバークーゼンと1-1ドロー…スタメン町野修斗と交代のタバコビッチが劇的同点弾
[9.21 ブンデスリーガ第4節 レバークーゼン 1-1 ボルシアMG]
ブンデスリーガ第4節が21日に開催され、FW町野修斗が所属する16位ボルシアMGはアウェーで10位レバークーゼンと1-1で引き分けた。連敗を2で止めたものの、開幕4試合未勝利(2分2敗)。町野は1トップでスタメン起用され、後半35分に途中交代した。
今季初白星を目指して敵地に乗り込んだボルシアMG。前半23分、MFロッコ・ライツのスルーパスから背後へ飛び出したMFイェンス・カストロップが右足で豪快にネットを揺らすが、VARでオフサイドを取られた。
後半15分には左サイドのMFケビン・シュテーガーがクロスを送り、町野がヘディングシュート。しかし、GKマルク・フレッケンの正面を突いた。
するとレバークーゼンが後半25分にスコアを動かす。FWエルネスト・ポクがペナルティエリア右からマイナスに折り返し、FWパトリック・シックはうまく合わせられないが、その奥のMFマリク・ティルマンが右足で決めた。
だが、後半アディショナルタイム2分にボルシアMGが追いつく。右CKからキッカーのMFチャールズ・ヘルマンが左足でクロスを入れ、町野との交代で入ったFWハリス・タバコビッチが頭で押し込んだ。
試合はそのままタイムアップとなり、ボルシアMGが連敗をストップ。レバークーゼンは今季初の連勝を逃した。
