ボートレースびわこの開設73周年記念「G1びわこ大賞」が優勝戦を迎える。上條暢嵩に優勝戦の絶好枠が巡ってきた。G1・5Vへこん身の逃げを打つ。

上條は現在賞金ランク12位。年末の地元グランプリ出場へ賞金上積みのチャンス到来だ。G1は下関で3V、今年は住之江69周年を制覇。5回目のG1戴冠はびわこで成し遂げる。

峰はF持ちで無理なスタートは行けないが、足の良さを生かして豪快に切れ込む。山田康は実績エンジンで展開を捉える。篠崎仁は柔軟ハンドルで浮上。青木は好位差しから続く。山崎は展開のもつれを突きたい。

＜1＞上條暢嵩 足はいいと思う。全体にバランスが取れて、水準以上はある。失敗もあったけど良くなっている。スタートは難しいが行けている。

＜2＞青木玄太 地元G1初優出は、めちゃくちゃうれしい。今節、3コースはいいですね。カカり、舟の向き、そこから前に押す感じがいい。伸びは一緒くらい。

＜3＞篠崎仁志 出足がいいのでしょう。伸びは並くらい。進んでいるし押し感もいい。スタートをしっかり入れていく。

＜4＞峰竜太 足は行き足から伸びが良くてトップ級。近い人はいると思うが。

＜5＞山田康二 回り足は節イチだと思う。伸びは何人か上がいるけどいいレベル。仕上がりに不安はない。スタートは3日目からしっかり行けている。

＜6＞山崎郡 足はバランスが取れていい。負ける人もいるが、この数字のエンジンをよく引き出せたと思う。中堅上位は余裕であるし上位といってもいいくらい。