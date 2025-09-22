◆米大リーグ ドジャース―ジャイアンツ（２１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースのＤ・ロバーツ監督（５３）が２１日（日本時間２２日）、レギュラーシーズン本拠地最終戦となるジャイアンツ戦の試合前会見で佐々木朗希投手（２３）について言及した。

佐々木はこの日、３Ａオクラホマシティーの一員として敵地・タコマ戦で登板予定。オープン戦を除いて日米通じて初めてリリーフ登板した１８日（同１９日）には最速１００・１マイル（約１６１・１キロ）で１回無安打無失点２奪三振の好投を見せていた。指揮官は「最初は彼がこれまでやったことのないことにどう応じるか見ないといけない。ただ、木曜日と日曜日の中２日だとおそらく１イニング限定だろう」とした。

「球速、ストライクを投げること、空振りを取れるスプリット、そして感情的にブルペンから出てきて打者に立ち向かう能力。それは彼がこれまでやったことのないことで、もしうまくいけば来週（メジャーで投げる）チャンスを得られるだろう」とロバーツ監督は朗希がポストシーズンの出場メンバーに入る可能性を示唆。「一番大事なことは彼がそれ（リリーフ）に前向きで、ポストシーズンのロースターに入るために必要なことは何でもやる覚悟があるということ。それは彼の人格を示していて、素晴らしいチームメートであることを示している。一度あるリズムに入れば、それは結局ピッチングであり、野球であることに変わりはない。だから彼ならできると思う」と期待した。