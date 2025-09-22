球審まで確信歩きの強烈な打球

米大リーグ・ドジャースは20日（日本時間21日）に本拠地でジャイアンツと対戦。「1番・DH」で出場した大谷翔平投手が53号ソロを放ち、ナ・リーグトップのカイル・シュワーバー外野手（フィリーズ）に並んだ。この場面では相手投手、球審まで思わず“確信歩き”を見せていた。

大谷は5-4で迎えた6回、右腕ペゲーロの投球を左翼席へ運んだ。打球速度107.4マイル（約172.8キロ）、飛距離403フィート（約122.8メートル）の一撃。投げ終わったペゲーロは即座に被弾を確信し、うつむいてしまうほど。大谷に背を向けたまま、歩いていた。

「バッターもピッチャーも確信歩き」「もはや、ピッチャーが確信歩き」などとX上で注目されたが、球審のウィル・リトル氏にも注目が集まった。

大谷は打席で一瞬の打球の行方を見送ってから、ゆっくりと一塁へ駆けだしたが、リトル球審もすぐに確信。打球が上がったのを見ると、次のプレーに備えるわけでもなくマスクを外し、ゆっくりと前に歩き出していた。試合はドジャースが7-5で勝利し、このカード3連勝とした。



（THE ANSWER編集部）