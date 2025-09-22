人気音楽ユニットのＰｅｒｆｕｍｅが２１日、今年の１２月３１日をもってグループ活動を休止すると発表した。メジャーデビュー２０周年の記念日を迎えたこの日、公式サイトを通じて「今、自分たちが胸を張って“輝いている”と思えるこの瞬間を刻むため、私たちは２０２６年からＰｅｒｆｕｍｅを一度コールドスリーブします」と宣言。期限は定めていないが「パワーアップしてカムバックしたい」とした。２２日と２３日の東京ドーム公演が、休止前最後のライブとなる。

国内外の音楽シーンで唯一無二の地位を築いてきたＰｅｒｆｕｍｅが、“しばし”眠りにつく。活動休止を「コールドスリープ」という言葉で示した３人は、発表を通じて「『輝いている私たちを歴史に残すこと』それはＰｅｒｆｕｍｅの夢のひとつでした」と述べた。デビューから丸２０年という節目を迎え、大きな決断を下した。

ライブでのステージを何よりも大切にしてきた中で、成長のための期間を取ると決めた。関係者によれば、２０周年という大きな節目を迎えるにあたって、活動休止という選択肢が自然と浮上。「どんな形になっても３人でいれば一生Ｐｅｒｆｕｍｅ」と関係性は不変ながら「長く人生を共にしていくなら、より良くかっこいいＰｅｒｆｕｍｅでまた新しい挑戦へ進むため、一つの区切りを持とうということになりました」と説明した。

ともに走り続けてきたファンへの感謝は尽きず「みなさんと創り上げたいくつもの景色はこれから先も私たちを鼓舞してくれて、弱気になったり自分に負けそうになった時、きっとずっと照らし続けてくれます」と胸中を語る。２２日からは活動休止前最後の単独公演「Ｐｅｒｆｕｍｅ ＺＯ／Ｚ５ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ“ネビュラロマンス”Ｅｐｉｓｏｄｅ ＴＯＫＹＯ ＤＯＭＥ」が控える。コロナ禍で当日中止となった２０年２月２６日以来となる東京ドーム公演は、３人が思いの丈を肉声で伝える貴重な場となりそうだ。

「それぞれがそれぞれにパワーアップしてカムバックしたいと思っているので、またみなさんに巡り会える日まで、温かく見守っていただけたら嬉しいです」。眠りから覚めた時、新たなＰｅｒｆｕｍｅはどんな姿になっているのだろうか。

◆Ｐｅｒｆｕｍｅの歩み

９９年 広島で結成

０５年 「リニアモーターガール」でメジャーデビュー

０７年 シングル「ポリリズム」がブレーク

０８年 アルバム「ＧＡＭＥ」がオリコン週間１位。テクノポップ史上初の快挙。紅白歌合戦初出場

０９年 初の全国アリーナツアー開催

１０年 東京ドームでワンマンライブ開催

１１年 海外活動をスタート

１２年 初の海外ツアー開催

１４年 初の北米進出

１６年 ３大ドームツアー開催

１９年 世界最大級の音楽フェス「Ｃｏｒｃｈｅｌｌａ ２０１９」にＪ−ＰＯＰ女性グループとして初出演

２０年 ４大ドームツアー開催

２３年 ヨーロッパ最大の音楽フェス「Ｐｒｉｍａｖｅｒａ Ｓｏｕｎｄ ２０２３」に出演

２４年 衣装展「Ｐｅｒｆｕｍｅ ＣＯＳＴＵＭＥ ＭＵＳＥＵＭ」、体験型博覧会「Ｐｅｒｆｕｍｅ Ｄｉｓｃｏ−ｇｒａｐｈｙ」開催