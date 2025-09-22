Snow Man深澤辰哉＆渡辺翔太、新CMで“うっとり”初体験 定番餃子は「ラウールみたい」
【モデルプレス＝2025/09/22】Snow Manの深澤辰哉、渡辺翔太が出演する「大阪王将」の新CM「バラードと思いきや」篇と「なんでこんなに」篇が、9月25日から放映開始する。
【写真】深澤辰哉＆渡辺翔太、新CMで初体験
餃子に岩塩をつけて食べる体験を初めてした深澤と渡辺。焼き立ての餃子や焼売の香りが広がるスタジオで、リズミカルな音楽とともに2人の掛け合いが繰り広げられる内容で、昨年に続き印象的なCMとなる。目を閉じてうっとり、じっくり味わっている2人の顔が垣間見える。
「羽根つきスタミナ肉餃子」について渡辺は「もうこれは真ん中センター」「ラウールみたいな」と表現、「たれつき肉焼売」のポイントを深澤が「具材でシャキシャキしてた」「今回ですね“たれ”と“からし”が付いてます。ここだけにしてください。本当にすみません。ここだけに」とアピールした。（modelpress編集部）
― 「羽根つきスタミナ肉餃子」おすすめのポイントは？
深澤：“羽根つきスタミナ肉餃子”はですね、なんと岩塩付いてます。
渡辺：シンプルに岩塩ってあんまりありそうでなかった感じ。
深澤：しかも付いちゃってるから。買えば岩塩付いてますから。
渡辺：ガツンとにんにくもたっぷりで、もう力もつきますから。やっぱり定番の餃子は
深澤：外せないですよ。
渡辺：もうこれは真ん中センター。
深澤：センターです。
渡辺：ラウールみたいな。
― 「たれつき肉焼売」おすすめのポイントは？
渡辺：いっぱい食べましたね。ボリューミーでジューシーだし。
深澤：具材でシャキシャキしてた。あれはタケノコさんなのかな、シャキシャキ感があるから。
渡辺：これも何か付いてるんでしょ？通販番組みたい。
深澤：今回ですね“たれ”と“からし”が付いてます。ここだけにしてください。本当にすみません。ここだけに。
渡辺：お忙しい主婦とか料理をされる方の味方。
深澤：うちらの味方でもありますから。
渡辺：一人暮らしの男性とかでもね、晩酌しながらとかね。すごく食べ応えもあるし、色んなシチュエーションで食べれるのが良い所。
深澤：2商品とも本当においしいので、まず食べて欲しいなと思います。
渡辺：そしてCMをきっかけに食べてくれる人がたくさん増えると、僕たちも嬉しいなと思っています。
深澤・渡辺：よろしくお願いします。
【Not Sponsored 記事】
