白石麻衣、「フリスク クリーンブレス」新CMに登場！休日にはイタリア語を嗜み、仕事にも邁進中の会社員を熱演

白石麻衣が「フリスク クリーンブレス」新CMに登場。9月22日から、新TVCM「60分息キレイ」篇が全国でオンエアされる。

■会社員役を演じる白石が、スマートで生き生きと輝く姿が詰まったCMに

「フリスク クリーンブレス」は緑茶抽出成分を配合した大粒タブレットで、キレイな息が60分間持続することができるのが特徴。スタイリッシュなメタルケースで携帯にも便利なので、口臭が気になったときなど手軽に口内をリフレッシュすることができる。

今回の新CMでは、メーカーの会社員として働く白石が主役。オフィスでの“60分”のミーティングや休日に受けているイタリア語の“60分”レッスンなど、長時間での対面距離が近いシチュエーションに遭遇しても、「フリスク クリーンブレス」を口に入れると安心してキレイで爽やかな息で過ごせる、という様子を表現している。

白石が打合せで同僚に積極的に提案をするシーンや、イタリア語レッスンの際に「Il mio sogno e vivere a Venezia.（私の夢はベネチアで暮らすことです）」と発音するシーンなど、スマートで生き生きと輝く姿がたっぷり詰まったCMとなっている。

また、「フリスク クリーンブレス」が簡単にリフレッシュできるのがポイントであることにちなみ「最高のリフレッシュ方法」について尋ねたところ、「疲れて帰ってきた日でも頑張って湯船には浸かってから寝るようにしています。汗をかくまでしっかり浸かってますね！」と回答。そんな白石の新たな一面を垣間見ることのできる、撮影後のインタビューにも注目だ。

■「フリスク クリーンブレス」新TVCM「60分息キレイ」篇

■CMストーリー

メーカーのマーケティング部に勤める白石。ある日オフィスで仕事をしていると、先輩から「今から60分ミーティングできる？」と急な依頼が舞い込む。思わず「60分!?」と反応するも、冷静に「フリスク クリーンブレス」を口にひとつ。すると、キレイな息をまとい、いい息で盛り上がりながら自信を持って同僚に提案を進める白石の姿が。爽やかな空気感に、横を通り過ぎた先輩も思わず「すごっ！」と声をあげてしまう。

また別の日の休日。「いつかイタリア留学したい」という夢を胸に、カフェで語学レッスンを受ける白石。席に着くなり先生からの第一声は「レッスンは60分です。」の言葉。「60分」に反応するも、慌てず「フリスク クリーンブレス」を口に投入。するとレッスンがいい息で盛り上がり、習ったばかりのイタリア語をよどみなく発音する白石の姿が。その流暢なイタリア語と、周囲を漂わせる爽やかな吐息に横を通り過ぎたカフェ店員も思わず「すっご！」と目を丸くする。

■白石麻衣 インタビュー

■撮影の様子

白いスーツ姿で凛とした雰囲気を漂わせながら現場に入られた白石。その佇まいはオフィスのシーンにもよく映える。ミーティングの場面では、監督からの「にこやかに」という指示に応じて笑みの度合いを細やかに調整したり、「もう少し手ぶりを増やして」といったリクエストにも完璧に応え、自然体で会議のシーンを演じ切った。

一方、イタリア語のレッスンシーンでは発音に苦戦し、自分のセリフに思わず笑ってしまい「もう一度いいですか？」とお願いする場面も。そのかわいらしい一幕に現場は笑いに包まれ、和やかな雰囲気が広がった。そして最後には見事に流暢なイタリア語で締めくくり、先生役の方から親指を立てたグッドサインをもらうと、白石も一安心とばかりに満面の笑顔に。撮影現場は終始、白石のキュートな笑顔と爽やかな空気に包まれていた。

■新TVCM概要

タイトル：FRISK「60分息キレイ」篇（15秒）

出演者：白石麻衣

放送開始日 ：2025年9月22日

放送エリア ：全国

