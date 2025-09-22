歌手の西川貴教（５５）が故郷の滋賀で主催する野外音楽フェス「イナズマロックフェス」が２０、２１日に草津市烏丸半島で行われ、２日間で計８万人を動員した。

琵琶湖を望むイナズマの地で、魂の歌声が響いた。Ｔ．Ｍ．Ｒｅｖｏｌｕｔｉｏｎとしてトリのステージに立った西川は「始まるまで眠れないし、食べられないし心配ばかり。『何でこんなことやってる？』と思うけど、これを見ちゃうと…」と大盛り上がりの客席に感激。出演者、スタッフ一体となったフェスの底力に感謝した。

１７年目に突入した同フェスは悪天候もコロナ禍も乗り越え、いまや初秋の風物詩として定着。西川は主催者として、国や自治体との調整に奔走するほか、当日も“プレーングマネジャー”として、バックヤードを所狭しと駆け回った。

今月６日にはＸで「イナズマロックフェス」の名称が今年限りとなることを電撃発表したが「音楽の垣根を越えてアーティストさんが出てくださることに対し『ロックではない』という声が上がることもあった」と苦悩を明かす。もちろん、「アイドルもバンドもお笑いの方も出てくれるこの状況こそロック」と自負はあるが「フェスに来てくれる方が幸せになったり、出演する方に楽しかったと思ってもらえることが最優先。名称で縛られることに意味はない」と来年以降は新たな名で臨むことを決めた。

終演後には、来年９月１９〜２１日の３日間にわたり同フェスが開催されることをサプライズ発表した。「公募で決まった『イナズマ』の理念は、滋賀の『滋』に起因している。基本は変えず、大事にしていきたい」。軸はぶらさず、さらに進化したフェスを作り上げるつもりだ。息つく間もなく西川は、今月２８日に滋賀の彦根で開幕する「国スポ」「障スポ」のＰＲ大使として故郷を盛り上げる予定。ふるさとを思うイナズマの志は、エンタメを通じた地域振興や社会貢献のロールモデルとして光り続ける。（宮路 美穂）

〇…２０日はももいろクローバーＺや２０ｔｈ Ｃｅｎｔｕｒｙの長野博（５２）、井ノ原快彦（４９）の２人からなる「ながのーず」が出演。ながのーずは、昨年のイナズマに出演することを目的に作ったユニットで、西川は「名前をつけるところからスタートして、本当にこのフェスだけで活動してくれている」と感謝。「今年はもっと盛り上げたい気持ちで、２人がティガを呼ぶことを考えてくれた」と、かつて長野が演じていたウルトラマンティガのサプライズ登場などで沸かせた。

◆イナズマロックフェス 滋賀・彦根市に生まれ野洲市で育った西川が、２００８年に滋賀ふるさと観光大使に就任した際に「音楽を通じて地元にお返しがしたい」と語ったことがきっかけで計画がスタート。０９年９月に滋賀県の全面バックアップで、県初の大型野外フェスが誕生した。今年は２日間で総勢１００組以上のアーティスト、パフォーマーが出演した。