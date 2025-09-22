３人組テクノポップユニットのＰｅｒｆｕｍｅが年内で活動を休止することを、メジャーデビュー２０周年記念日の２１日、オフィシャルファンクラブ「Ｐ．Ｔ．Ａ．」のサイトなどで報告した。

「活動休止」という文言を使わず、「２０２６年からＰｅｒｆｕｍｅを一度 コールドスリープ（＝人工睡眠、冷凍睡眠）します」と表現。スタッフと話し合いを重ねる中で「新しい挑戦へ進むため、一つの区切りを持とうということになりました」と説明した。

３人は、中田ヤスタカ氏によるテクノポップサウンドを武器に「ポリリズム」（０７年）でブレイクした。独特の音楽性とダンスパフォーマンスで、その地位を確立。近年は人体プロジェクションマッピングや最先端のテクノロジーを用いたライブ演出で、海外からも注目を集めた。

デビューから２０年、結成から２６年、一度も休まずに第一線を走り続けた。「急に明日、活動が入りましたと言われても、すぐに出られるように心も体も磨いて毎日備えてきてー」と臨戦態勢だったことを告白。「それぞれの人生に少し時間をもらえたら」と語った。同時に将来的な再会も示唆し「“新しいＰｅｒｆｕｍｅ”になるため、それぞれがそれぞれにパワーアップしてカムバックしたい」とした。

所属事務所のアミューズによると、活動休止の期間は設けない。３人は休止後も同事務所に所属して個々に活動を行う。来年以降の活動に関して、現時点では未定という。

レギュラーラジオを始め、年内は通常通り仕事をこなす。

単独公演としては、今月２２、２３日の東京ドーム公演が活動休止前のラストライブになることが決まった。３人が自らの口でファンにメッセージを届ける。