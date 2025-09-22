BABYMONSTER、LeSportsacブランドミューズに就任 新たにローンチするウェアアイテム着用【コメント全文】
7人組ガールズグループ・BABYMONSTERが、アメリカ・ニューヨーク発のブランド「LeSportsac（レスポートサック）」のブランドミューズに就任したことが22日、発表された。
【写真】LeSportsacのブランドミューズを務めるBABYMONSTER
LeSportsacは、日本初のウェアコレクションをローンチする。ナイロンなどのアイコニックな素材を採用し、機能性とデザインを兼ね備えたアイテムを展開。バッグとともに、これまで以上に幅広いラインナップでライフスタイルへ溶け込むワードローブを提案する。それに合わせ、新たにローンチするウェアアイテムとブランド誕生以来51年にわたって愛され続けるバッグをBABYMONSTERがスタイリッシュにまとうビジュアル・WEBムービーを22日よりレスポートサック公式オンラインストア・SNSにて公開する。
今回ミューズ就任後初となる撮影が行なわれたのはBABYMONSTERのルーツの地でもある韓国・ソウル。撮影日はライブパフォーマンスの翌日ながら、スチール・ムービーの撮影にインタビュー収録と、ハードなスケジュールにもかかわらず、メンバー同士でお互いを鼓舞しながら、さまざまなポージングや表情をカメラに向け、終始笑顔で撮影に臨む姿が印象的だった。
また、10月1日よりバッグとウェアの複合店舗としてレスポートサック表参道フラッグシップストアをリニューアルオープン。BABYMONSTER着用アイテムのほか、ウェアコレクションを先行発売する。リニューアルオープンを記念して、条件に応じたオリジナルノベルティを数量限定・先着順でプレゼントする。
【コメント】
――きょうの撮影はいかがでしたか。
PHARITA：きょう初めての撮影だったんですが、楽しくできたと思います。服もとてもかわいくて着心地が良かったです！
AHYEON：LeSportsacと初めての撮影でしたが、こうしてかわいい服を着ることができてとても良かったし、薄紫の服を着れて良かったです！
――1番服が似合っているメンバーは誰ですか。
ASA：RORAちゃんとCHIQUITAちゃんに聞いてみましょうか？
RORA：PHARITAお姉さんが一番似合っていると思います！PHARITAお姉さんが今履いているスカートも私の好みだし、青色のジャージと合わせているのも私の好みだからです。
PHARITA：ありがとうございます！
CHIQUITA：私は…RORA！ニットがかわいいからです！（RORA着用のニットが）ほしいです！
――今着ている服でどこに行きたいですか。
RUKA：私はメンバーたちと一緒に遊びに行きたいです！
CHIQUITA：私は、この服はとても着心地が良いから街（ストリート）を散策するのもいいかなと思います。あと、飛行機内でも！快適だと思います！
――日本でやってみたいことはありますか。
PHARITA：私たち実は日本にたくさん行ったんですが、一緒にご飯を食べたことがあまりなかったんです！お寿司を食べたいです！
AHYEON：エンガワ…！
RORA：私は冬が好きなので、メンバーみんなと札幌に遊びに行ってみたいです！旅館に行ってみたいです。
――日本では「食欲の秋」という言葉がありますが、BABYMONSTERの皆さんにとって秋にしたいことはなんでしょうか。
ASA：私はさつまいもとか栗とかが大好きなので、秋においしい栗とかさつまいもを食べたいです！
AHYEON：散歩する！エンガワが食べたい！
――自分が着ているルックの中でオススメのポイントを教えてください。
PHARITA：私が一番好きな色を着ています。青色！だから、（それが）1番ポイントです！
CHIQUITA：かわいい！
ASA：私はこのブルーとオレンジのボーダーになっているカーディガンがカラフルで特徴的だと思います！
――LeSportsacのアイテムの中でお気に入りのアイテムは何ですか。
RUKA：私はこのアウターがお気に入りなんですけど、LeSportsacのロゴもかわいく書いてあるのでお気に入りです。
CHIQUITA：かわいい！
ASA・PHARITA：AHYEONちゃんは？
AHYEON：私はこのズボンのポイントがかわいくて気に入ってて、ちょっとしたキレイポイント！
