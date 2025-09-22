3人組テクノポップユニットのPerfumeが、デビュー20周年記念日を迎えた21日、公式サイトなどで、年内でコールドスリープ（活動休止）に入ることを発表した。99年に結成し、「ポリリズム」「チョコレイト・ディスコ」など、多くのヒット曲を生み出した。今日22日から2日間開催する東京ドーム公演が、活動休止前最後の公演となる。

◇ ◇ ◇

25年走り続けた3人が、一度足を止めることを決断した。あ〜ちゃん（36）、かしゆか（36）、のっち（37）は公式サイトで「自分たちが胸を張って“輝いている”と思えるこの瞬間を刻むため、私たちは2026年からPerfumeを一度 コールドスリープ します」と報告。続けて「Perfumeはどんな形になっても3人でいれば一生Perfume。その中で長く人生を共にしていくなら、より良くかっこいいPerfumeでまた新しい挑戦へ進むため、1つの区切りを持とうということになりました」と理由を語った。

関係者によると、メンバーの結婚や妊娠が理由ではないという。また、活動休止後も現事務所に所属。ソロ活動については未定とした。休止期間は決まっていないものの「“新しいPerfume”になるため、それぞれがそれぞれにパワーアップしてカムバックしたいと思っている」と将来的な活動再開を約束した。

22日から2日間、東京ドームで「Perfume ZO／Z5 Anniversary“ネビュラロマンス”Episode TOKYO DOME」を開催する。20年以来5年ぶりの東京ドーム公演で、同年はコロナ禍の感染拡大防止のため政府がライブ当日に大規模イベントの中止を各自治体に要請したことで、ファイナル公演が急きょ中止になっていた。関係者によると年末にかけて新たな公演の予定はないといい、23日が活動休止前最後の公演となる。

年内は通常通り活動するといい、音楽番組や現在放送中のレギュラーラジオにも出演を続ける。NHK紅白歌合戦に2年ぶりの出場が決まれば、活動休止前ラストステージになりそうだ。

◆Perfumeの歩み

▼99年 広島で結成。

▼05年 メジャーデビュー。

▼07年 シングル「ポリリズム」リリース。

▼08年 アルバム「GAME」がテクノポップ史上初のオリコン週間1位獲得。NHK紅白歌合戦に初出場、以降23年まで16年連続出場。

▼09年 初全国ツアー「直角二等辺三角形TOUR」開催。

▼10年 初の東京ドーム公演開催。

▼12年 台湾、韓国、香港、シンガポールで初の海外ツアー「Perfume WORLD TOUR 1st」開催。

▼13年 世界最大の広告祭「カンヌライオンズ国際クリエーティビティー・フェスティバル」で日本人歌手として初パフォーマンス。

▼15年 結成15周年とデビュー10周年を記念した日本武道館7DAYS公演開催。

▼16年 「COSMIC EXPLORER」北米ツアー、3大ドームツアー開催。

▼19年 世界最大級の音楽フェス「コーチェラ」にJ−POP女性アーティストとして初出演。

▼20年 4大ドームツアー「P Cubed」開催。

▼23年 欧州最大の音楽フェス「Primavera Sound」出演。