ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が、21日（日本時間22日）のジャイアンツ戦前に取材に応じ、佐々木朗希投手（23）について言及した。

以下、同監督との一問一答。

――「1イニング限定の投球」という見方か。

「まずは彼がこれまでやったことのない役割にどう応えるかを見なければならない。（前回登板の）木曜と日曜の間に2日しか休みがない。だからおそらく1イニング限定になる。ただ、ポストシーズンは非常に予測不可能であるから、その時は状況次第だ」

――まずはロースターに入れるかどうかを決める必要があるが、そのために彼から何を見たいか。

「球速、ストライクを投げること、空振りを奪えるスプリット、そして感情面でブルペンから出て打者に向かっていけるか。（救援挑戦は）彼にとって初めてのことだ。もしうまくいけば、来週（ポストシーズンのロースター入りの）チャンスを得ることになる」

――救援登板のリズムに慣れること、例えば2日間しか休めない中での調整は大きな試金石になるか。

「そう思う。最も大事なのは、彼がそれを受け入れて、ポストシーズンのロースターに入るために必要なことなら何でもやる覚悟があることだ。それは彼の人間性を示しているし、素晴らしいチームメイトであることの証拠だ。あとはフィールドで自分にチャンスを与えるだけだ。中2日のスケジュールに慣れて、ある種のリズムに入れば、それでも投げることには変わりない。野球であることには変わりない。私は彼ならできると思う。結果を出すのは彼次第だ」

――朗希の本日

「どの回になるかは分からないが、1イニングを投げる。そしてブロックも1イニング投げる。その上で評価して、来週に向けてどうするかを見ていくつもりである」

――朗希はもしストライクゾーンを見つけられなかったら、彼が与えられるものには限界があるのでは。

「もしストライクゾーンを見つけられなければそうだ。しかし、もしストライクゾーンを見つけられれば、彼が与えられるものに限界はない。まったくその通りである」