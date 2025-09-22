AZvsフェイエノールト 試合記録
【オランダ・エールディビジ第6節】(AFASスタディオン)
AZ 3-3(前半1-1)フェイエノールト
<得点者>
[A]R. Daal(24分)、デンソ・カシウス(51分)、M. Meerdink(90分+8)
[フ]セム・スタイン(36分)、J. Bos(56分)、A. Hadj Moussa(78分)
<退場>
[フ]アネル アフメドジッチ(90分)
<警告>
[A]ヨルディ クラーシ(23分)、イブラヒム・サディク(38分)、アレクサンドル ペネトラ(45分+1)、W. Goes(61分)
[フ]アネル アフメドジッチ2(70分、90分)、J. Slory(71分)、ティモン ヴェレンロイター(90分)、バルト ニューコープ(90分+4)
