ビッグマッチ土壇場でドラマ！アーセナルが93分弾で１−１に持ち込む！マンCは痛恨の逃げ切り失敗
現地９月21日に開催されたプレミアリーグ第５節で、アーセナルとマンチェスター・シティが、前者の本拠地エミレーツで激突。強豪同士のビッグマッチが実現した。
開始９分、見事なカウンターからハーランドが冷静に仕留め、シティがいきなり先制する。絶好調の大エースは公式戦４戦連発で、今季７点目となった。
ビハインドを負ったアーセナルは、時間の経過とともに徐々に押し込むようになり、前半の終盤にかけて度々チャンスを作る。45＋１分には、マドゥエケがペナルティエリア内で右足を振り抜くが、GKドンナルンマの好守に遭う。
０−１で折り返したホームチームは、ハーフタイムに２枚替えを敢行。ベンチスタートとなっていたエースのサカと新10番のエゼを送り込む。そのエゼは50分に強烈なシュートを放つが、ドンナルンマに阻まれる。
追加点を目ざすシティは、57分に再び鋭いカウンターを発動。先制時と同じくハーランドがフィニッシュするもコースが甘く、GKラヤにセーブされる。
何とか追いつきたいアーセナルは、80分にマルチネッリ、84分に18歳の新星ヌワネリも投入。すると、90＋３分、マルチネッリがドンナルンマの上を越す絶妙なフィニッシュで値千金のゴールを奪い、土壇場で同点に追いついた。
このまま１−１でタイムアップ。シティは先行逃げ切りに失敗し、アーセナルは貴重な勝点１を手にする結果となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】劇的！そして超絶妙フィニッシュ！エミレーツが揺れた同点弾
