【ブンデスリーガ第4節】(コメルツバンク・アレーナ)

フランクフルト 3-4(前半1-2)ウニオン・ベルリン

<得点者>

[フ]ナサニエル・ブラウン(45分+3)、ジャン・ウズン(80分)、ヨナタン・ブルカルト(87分)

[ウ]イリアス・アンザー(9分)、オリバー・バーク3(32分、53分、56分)

<退場>

[ウ]シュテフェン・バウムガルト(89分)

<警告>

[フ]堂安律(63分)、ナムディ・コリンズ(88分)、アルトゥール・テアテ(90分+6)

[ウ]レオポルト・クエアフェルト(87分)、アンドレイ・イリッチ(90分+7)、シュテフェン・バウムガルト(88分)

観衆:59,500人

フランクフルトが開幕2連勝からの2連敗…堂安律がゴール関与もウニオン・ベルリンに競り負ける