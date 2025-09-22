フランクフルトvsウニオン・ベルリン 試合記録
【ブンデスリーガ第4節】(コメルツバンク・アレーナ)
フランクフルト 3-4(前半1-2)ウニオン・ベルリン
<得点者>
[フ]ナサニエル・ブラウン(45分+3)、ジャン・ウズン(80分)、ヨナタン・ブルカルト(87分)
[ウ]イリアス・アンザー(9分)、オリバー・バーク3(32分、53分、56分)
<退場>
[ウ]シュテフェン・バウムガルト(89分)
<警告>
[フ]堂安律(63分)、ナムディ・コリンズ(88分)、アルトゥール・テアテ(90分+6)
[ウ]レオポルト・クエアフェルト(87分)、アンドレイ・イリッチ(90分+7)、シュテフェン・バウムガルト(88分)
観衆:59,500人
└フランクフルトが開幕2連勝からの2連敗…堂安律がゴール関与もウニオン・ベルリンに競り負ける
