フランクフルトが開幕2連勝からの2連敗…堂安律がゴール関与もウニオン・ベルリンに競り負ける
[9.21 ブンデスリーガ第4節 フランクフルト 3-4 ウニオン・ベルリン]
ブンデスリーガ第4節が21日に行われ、MF堂安律が所属する5位フランクフルトはホームで14位ウニオン・ベルリンに3-4で敗れた。開幕2連勝から一転し、今季初の2連敗。堂安は右サイドハーフで先発出場し、90分間プレーした。
フランクフルトは前半9分、ウニオン・ベルリンのFWイリアス・アンザーにミドルシュートを叩き込まれ、先制点を献上。同32分にはカウンターからFWオリバー・バークに追加点を奪われた。
それでも堂安ら攻撃陣がチャンスを作り始めると、前半アディショナルタイム3分に1点を返す。DFナサニエル・ブラウンが左サイドから中央へ持ち込み、右足で低いシュート。MFジャン・ウズンをかすめ、GKフレデリク・レノウの逆を突く形でゴール左に決まった。
ハーフタイムを挟んでさらなる反撃に出たいフランクフルトだったが、ウニオン・ベルリンの勢いを止めることはできない。後半8分、自陣でのボールロストからFWアンドレイ・イリッチのクロスをバークに頭で押し込まれると、同11分には再びカウンターからバークに抜け出され、ハットトリックを許した。
1-4と苦しい状況の中、後半35分に堂安がペナルティエリア右から左足でクロスを供給。こぼれ球をウズンが右足で蹴り込み、2点差とする。同42分にはFWヨナタン・ブルカルトが自ら獲得したPKを決め、3-4と詰め寄った。
しかし、そのまま終了を迎え、フランクフルトはリーグ戦2連敗。ウニオン・ベルリンは連敗を2で止める3試合ぶりの白星を手にした。
