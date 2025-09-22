◆米大リーグ ドジャース―ジャイアンツ（２１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２１日（日本時間２２日）、午後１時１０分（同午前５時１０分）開始予定の本拠地・ジャイアンツ戦のスタメンに「１番・ＤＨ」で名を連ねた。３試合連発で昨季の自己最多に並ぶ５４号が出れば、３年連続の本塁打王に向けてリーグ単独トップに浮上する可能性もある。

２０日（同２１日）終了時点で５３本で並んでいるシュワバー（フィリーズ）も、この日は同時刻開始予定の敵地・Ｄバックス戦に出場予定。レギュラーシーズンはともに残り７試合。最後まで白熱の一騎打ちが続くことになりそうだ。

２０日（同２１日）の同戦で大谷は、４回に２試合連発となる５３号ソロ。８月２８日（同２９日）に１試合４発と大爆発し、今月１５日（同１６日）時点でも４本差をつけられていたシュワバーを捉えた。さらには両リーグ断トツの１４１得点となっており、１８９０年に１４８得点をマークしたＨ・コリンズの球団記録にも迫っている。史上初の「５０―５０」（５０本塁打、５０盗塁）を成し遂げた昨季に続き、二刀流復活の今季も９月に偉大な記録が誕生するかもしれない。

ジャイアンツ先発のマクドナルドは昨季メジャーデビューで１試合を投げ、今季は９月１６日（同１７日）が初登板だったキャリア通算２登板の２４歳右腕。大谷は初対戦となるが、今季は３試合以上の連発をすでに４度記録しており、打ち出したら止まらない。

チームとしては４年連続地区優勝へマジック「３」としている。この日はレギュラーシーズンでは本拠地最終戦。最短Ｖは試合のない２２日（同２３日）となっている。大谷とともに、最高のフィナーレに突き進む。