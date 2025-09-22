「ドジャース７−５ジャイアンツ」（２０日、ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（３１）はロサンゼルスでのジャイアンツ戦に「１番・指名打者」で出場し、５−４の六回に２試合連続本塁打となる５３号ソロを放った。本塁打王争いでトップのシュワバー（フィリーズ）に並んだ。また、球団歴代単独４位の１４１得点を記録。１４０得点以上は１９３０年のハーマン以来９５年ぶりとなった。チームは逆転勝利で４連勝を飾り、地区優勝マジックを３に減らした。

逆方向に描いた放物線は絶好調の証しだ。５−４の六回。大谷がカウント２−２から外角高め、９９・９マイル（約１６０・８キロ）の剛速球を左中間席へ運んだ。超満員５万３２５１人が詰まった本拠地が大きくどよめく。マウンド上の剛腕ペゲロは打球の行方を確認することなく、うなだれた。

今季１１度目となる２試合連発。今季限りで現役を退くカーショーが本拠地公式戦最後のマウンドに立った前日１９日は逆転３ランを左翼席へたたき込んだ。「素晴らしい打撃をしている」。試合後の会見で絶賛したロバーツ監督は「彼には広角に打球を飛ばせる力がある。実に危険な存在だ。特に逆方向に打ち始めると手がつけられない」とさらなる爆発を“予言”した。

移籍１年目の昨季に樹立した自己＆球団最多記録にあと１本と迫る５３号ソロ。本塁打王争いは１５日にシュワバーに４本差をつけられたが、直近５戦４発で、５日後にあっという間に追い付いた。

３年連続の本塁打王を視界に捉えている大谷。指揮官は「本塁打王は素晴らしいことだが、それは良い打席を重ねた結果の副産物でしかない。彼は勝利のために打席に立ち、必要な時はしっかり四球を選ぶことができる」と話した。その言葉を証明するかのように、大谷は１点を追う四回の打席では四球で出塁し、後続の適時打で同点のホームを踏んだ。

この日は七回２死二塁からの申告敬遠と合わせて３度出塁して２得点。シーズン１４１得点で、球団では１９３０年のベーブ・ハーマン（１４３得点）以来、９５年ぶりに１４０得点超えを達成した。

チームは４点ビハインドから逆転勝利で４連勝。４年連続地区優勝へのマジックナンバーを３に減らした。残り７試合。エンゼルス時代に求め続けた“ヒリヒリ感”を楽しみながら、大谷が勝利のために打って、投げる。