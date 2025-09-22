◇オランダ1部第6節 フェイエノールト3ー3AZ（2025年9月21日 アルクマール）

フェイエノールトの日本代表FW上田綺世（27）とDF渡辺剛（28）は21日、敵地AZ戦で2人そろって先発フル出場。得点には絡めずチームも後半アディショナルタイムに失点し3ー3のドロー。開幕からの連勝が5でストップしたが首位はキープした。また、負傷により開幕から欠場が続くAZのDF毎熊晟矢（27）はこの日もベンチ外だった。

唯一の開幕5連勝で単独首位に立つフェイエノールトはFW上田とDF渡辺の2人がそろって先発出場。前半24分に失点するも同36分、PKのチャンスをMFスタインが決め同点に追いつく。

後半6分、DFカシウスの個人技に味方のオーストラリア代表DFボスが翻弄（ほんろう）され失点。再びリードを許すも同11分、DFボスの鮮やかなミドルシュートが決まって再び試合を振り出しに戻した。

すると同33分、MFスタインのお洒落なヒールキックからゴール前でフリーとなったアルジェリア代表FWムサが左足一閃。豪快にネットを揺らし逆転に成功した。

しかし後半アディショナルタイム、DFアフメドジッチが2枚目のイエローカードを受け退場。勝利目前に数的不利となると、終了間際に痛恨のPK献上。これを決められ3ー3で試合終了のホイッスル。開幕6連勝を逃したが、今節2位PSVが引き分けたため勝ち点差3は変わらなかった。

5戦5発で得点ランクトップの上田にはなかなか好機が訪れず。いい形でボールが受けられずセットプレーなどでは執拗なマークに苛立ちを見せ、後方から相手に背中を叩かれ痛がる場面もあった。

上田と渡辺は試合後、肩を落としベンチに戻ってぼう然。開幕6連勝を目前にしてのまさかのドローにショックを隠せない様子だった。