¡Ú¼ã¾¾¥Ü¡¼¥È¡ÛÉÍËÜÍ¥°ìàÎÉµ¡¥²¥Ã¥Èá¤Ç¥Î¡¼¥Ï¥ó¥Þ¡¼Àë¸À¡¡¶á¶·¤â¹¥Ä´¡Ö¾¡Î¨¤ò»Ä¤»¤Æ¤¤¤ë¡×¡¡
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¼ã¾¾¤Î¡ÖÀ¾ÆüËÜ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÇÕ¡×¤¬£²£±Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£
¡¡ÉÍËÜÍ¥°ì¡Ê£´£±¡áÂçºå¡Ë¤¬°ú¤Åö¤Æ¤¿£³£²¹æµ¡¤Ï¹â¿å½à¤Î½ÐÂ¤È¥ì¡¼¥¹Â¤ÇÃæ·ø¾å°Ì¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÆÃ·±¤Ï¤â¤é¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡£°ì½ï¤¯¤é¤¤¤À¤±¤É°¤¤´¶¤¸¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£¥ì¡¼¥¹Â¤¬¤¤¤¤¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¥Ú¥é¤âÊÑ¤Ê·Á¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ç°ìÁö¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤Þ¤º¤Þ¤º¤Î¼ê±þ¤¨¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢¥Î¡¼¥Ï¥ó¥Þ¡¼Àë¸À¤âÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£
¡¡ÉÍËÜ¼«¿È¤â¶á¶·¤Ï°ÂÄê´¶È´·²¤À¡££¸ÀáÏ¢Â³¤ÇÍ½Áª¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢£²£°£²£¶Ç¯Á°´ü¾¡Î¨¤â£¶¡¦£¹£µ¤È¥Ï¥¤¥¢¥Ù¥ì¡¼¥¸¡££µ´ü¤Ö¤ê¤Î£Á£±Éüµ¢¤Ø¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÀá´Ö¤ÎÎ®¤ì¤âÎÉ¤¯¤Æ¾¡Î¨¤ò»Ä¤»¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¹¥Ä´¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Àª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤Æ½éÆü¤«¤éÂçË½¤ì¤·¤½¤¦¤À¡£