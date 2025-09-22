さや香・新山、“石丸伸二氏密着”のときにハプニングが発生
お笑いコンビ・さや香の新山（33歳）が、9月20日に放送されたトーク番組「ドーピングトーキング」（ABEMA）に出演。都議選の時期、石丸伸二氏に密着していたときに起きたハプニングを明かした。
「ドーピングトーキング」は、「日常では絶対に行くことがない場所」や「絶対に交わらない人」のもとへ向かい、刺激的でスリリングな体験をしてきた芸人たち総勢40人超が、ユーモアを交えつつ珠玉のエピソードトークを披露するトークバラエティ番組。
新山は、YouTubeでよく演説動画を観る中で、そのトークスキルに惹かれたという政治家・石丸伸二氏に接触。都議選の告示日前日に行った密着取材を振り返った。
朝から5〜6か所を回るハードスケジュールに同行したそうで、「控室とかがなくて、路上で普通に演説を待機してるんですよ」「選挙カーが“とちってる”っていう理由で遅れたりして（笑）」と、リアルな現場をテンポよく語る新山にスタジオは爆笑。一方、演説本番では、石丸氏が一つのテーマを短く説明する演説スタイルを展開していたそうで、通行人が足を止めやすいよう工夫されたその戦略に新山は「やっぱりトークスキルがすごい！」と感心したという。
また、新山はそのまま選挙カーにも同乗。車内でインタビューを行うと、新山は「普段あまりお笑いは見ない」という石丸氏が、好きな芸人として「（同番組MCの霜降り明星）粗品さん」の名前を挙げていたことを報告。
さらに「“電蟹”（粗品の単独ライブ）も見てる」「ゲーム配信も大好き」と語っていたと明かし、粗品は「ほんま！？」とビックリ。石丸氏のフランクな一面に、スタジオは驚きに包まれた。
そうした中で、密着取材中にハプニングも発生。演説を聴いていた新山に名刺を差し出した人物がスポーツ誌の記者で、「政界進出を考えてるんですか？」と質問される事態に。石丸氏の後ろで何度もカメラに映り込み、選挙カーにも同乗、さらに体験として選挙カーの上で“一言挨拶をする”という流れもあり、当日ネットでも「さや香やん！」「新山やん！」と騒がれていたという新山。これに新山は「違います違います！」「立候補とか自分が出るってことには絶対にないです」と全力で否定し、「このOAを早めてもらえませんか？ 仕事で行っていたって早く出してほしいんです！」と番組製作陣へ強くアピール、“ドーピング”が思わぬ誤解を呼ぶ展開に、スタジオは終始笑いに包まれた。
