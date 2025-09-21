PSVvsアヤックス 試合記録
【オランダ・エールディビジ第6節】(フィリップス・スタディオン)
PSV 2-2(前半1-1)アヤックス
<得点者>
[P]イスマエル・サイバリ(7分)、ヤレク・ガシロフスキ(81分)
[ア]ケネス・テイラー(31分)、オスカル・グロフ(88分)
<警告>
[P]イバン・ペリシッチ(21分)、ヨエイ・フェールマン(88分)
[ア]O. Wijndal(18分)、Y. Regeer(49分)、オリバー・エドバールセン(65分)、ケネス・テイラー(72分)、K. Fitz-Jim(90分+2)
観衆:35,700人
└アヤックス板倉滉はフル出場…PSVとの壮絶打ち合いは2-2ドロー
