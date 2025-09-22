◇ナ・リーグ ドジャース7―5ジャイアンツ（2025年9月20日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）は20日（日本時間21日）、ジャイアンツ戦で2試合連発の53号ソロを放ち、本塁打王争いでフィリーズのカイル・シュワバー外野手（32）を捉え、ナ・リーグトップタイに再浮上した。チームは4連勝を飾り、地区優勝マジックは1つ減らして「3」。残り7試合。地区優勝と3年連続本塁打王に向けて、全てを出し切る。

また打った。両手に完璧な感触が残った。大谷は2日続けてのバットフリップを華麗に決め、本拠地に集まった5万3251人の大歓声を全身で浴びた。

1点リードの6回。先頭の大谷は右腕ペゲロの99・9マイル（約161キロ）の高め直球を逆らわずに振り抜いた。速度107・4マイル（約173キロ）、角度33度で飛び出した打球は左翼席へ。昨季の自己最多54発まであと1本に迫る2戦連発53号。ドジャースタジアムで今季29発は、昨季の自身が持つ球団記録を更新した。16日に「凄い調子がいい時期だな、みたいなのがあまりなくここまできている」と話していたが、これで5戦4発と上り調子。8月28日に1試合4本塁打を記録し、最大で4本差をつけられていたフィリーズ・シュワバーについに並んだ。

強引に引っ張ることはなく、直近2発が左方向。かねて「打球方向はあまり関係ない」と話し、角度のついた打球を重視しているが、デーブ・ロバーツ監督は「翔平の全方向に打てる打撃を見るのが大好き。どこへでも長打を打てるし、四球も選べる。彼が中堅や左中間に打つ時はとてもデンジャラスだ」と絶賛した。今月は打率・338、8本塁打、14打点と好成績で、指揮官は「9月はこれまでで最も良い月になっている」と続けた。

4回に選んだ四球で今季自己最長の連続試合出塁を25に伸ばし、2得点を挙げて球団歴代単独4位の今季141得点とした。序盤の4点ビハインドをマンシー、コンフォート、エドマンとの一発攻勢ではね返してチームは4連勝を飾り地区優勝マジックは1つ減って「3」。宿敵ジ軍戦は通算1288勝1287敗17分けとなり1896年8月8日以来、129年ぶりに勝ち越しに転じた。最速優勝は移動日の22日（日本時間23日）だが、大谷の今季最終登板となる次回先発が中6日での翌23日（同24日）の敵地ダイヤモンドバックス戦に決まり優勝決定試合の登板になる可能性もありそうだ。

01〜03年のアレックス・ロドリゲス（レンジャーズ）以来22年ぶりの3年連続本塁打王、チームとして地区4連覇へ、残り7試合。ロバーツ監督は「本塁打王は素晴らしいことだが、あくまで良い打席を重ねた結果の副産物に過ぎない。彼は常に勝つためのプレーをしている」と言った。チームを勝利に導くための二刀流。最後まで全力で駆け抜ける。（柳原 直之）

≪試合内ない22日にV決定ならはシャンパンファイトは大谷が先発試合後≫ドジャースは21日（日本時間22日）のジャイアンツ戦を戦い、22日（同23日）は試合がない。21日のジャイアンツ戦に勝ち、マジック対象チームのパドレスが21、22日に連敗すれば、地区4連覇が決まる。ドジャース広報によれば、試合のない22日に地区優勝が決まった場合、シャンパンファイトは勝敗にかかわらず、大谷が先発予定の23日（同24日）のダイヤモンドバックス戦後に行うという。