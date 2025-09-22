◆米大リーグ オリオールズ１―６ヤンキース（２０日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパークアットカムデンヤーズ）

オリオールズ・菅野智之投手（３５）が２０日（日本時間２１日）、来季もメジャーでプレーする考えを明かし、オリオールズ残留を希望した。ヤンキース戦に先発し、３回６安打４失点で９敗目（１０勝）。本拠地での登板は今季最後で「できれば最後いいピッチングをして終わることができたら最高でしたが、本当にファンの方の熱い声援は力になりました」と感謝し、来季オ軍でプレーする可能性について「そういう機会があれば僕自身もうれしいです」と思いを口にした。

巨人時代を含め自己最多となる２９登板目。前回１３日のブルージェイズ戦は６回１失点と好投したが、本拠地最終登板はメジャー最短降板となり、悔しさが残った。初回２死から不運な安打が続き一、三塁を招くと、スタントンに通算４５０号の右越え先制３ランを献上。３回にはジャッジに左越え４９号ソロを浴び、ヤ軍の誇る両大砲に一発を許した。今季の被弾は３０。「調子は良かった」という中での敗戦に、「死ぬほど研究してマウンドに上がってますけど、なかなかそれが試合に反映されないとなると僕もなすすべがないというか、フラストレーションがたまるところです」と胸中を吐露した。

もちろん、白旗を揚げたわけではない。「いい打線なのは間違いないけど、抑えられない相手だとは思ってないので」。今季最終登板は、２６日からの敵地でのヤ軍３連戦が見込まれる。今季は開幕からローテを守り続け、２ケタ勝利を達成。１年契約で今季限りでＦＡとなるが、来季も最高峰の舞台で戦う覚悟だ。雪辱を果たし、メジャー１年目を締めくくる。