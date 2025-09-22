ºå¿À¡¦°ñÌÚ½¨½Ó¡¡¡È±«¤Þ¤¿¤®¡É¤âÎíÉõ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¡38Ê¬´Ö¤Î±«ÃæÃÇ¤ò¶´¤ó¤Ç¤âÆ²¡¹2²óÌµ°ÂÂÇ¡Ö¶¯µ¤¤Ç¹¶¤á¤¿¡×
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿À1¡½8¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê2025Ç¯9·î21Æü¡¡¿ÀµÜ¡Ë
¡¡ÂçÇÔ¤ÎÃæ¤Ç°ñÌÚ¤¬¥×¥í¤ÎÂè°ìÊâ¤òµ¤·¤¿¡£½é¾º³Ê¤·¤¿Æü¤Ë¤¤¤¤Ê¤ê½ÐÈÖ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£0¡½8¤Î6²ó¤«¤é¥×¥í½éÅÐÈÄ¡£2²ó¤òÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÅìµþ¤ËÍè¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤Ï¶¯µ¤¤Ç¹¶¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×
¡¡ºÇ½é¤Î²ó¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÉâ¤Â¤À¤Ã¤¿¡£ÀèÆ¬¤ò»°ÎÝ¼ººö¤Ç½Ð¤·¡¢¼¡¤ÎÂÇ¼Ô¤Ï»Íµå¡£¤¤¤¤Ê¤êÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÇØÉé¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤«¤éÂÑ¤¨¤¿¡£´äÅÄ¤ò142¥¥íÄ¾µå¤ÇµÍ¤Þ¤é¤»¤Æº¸Èô¡£»³Ìî¤Ï¥Ð¥ó¥È¼ºÇÔ¤òÍ¶¤¤¡¢ºÇ¸å¤ÏÊÂÌÚ¤ò144¥¥íÄ¾µå¤ÇÃæÈô¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£
¡¡¼¡¤Î7²ó¤Ï¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ëÁ°¤Ë±«µÓ¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¡£38Ê¬´Ö¤ÎÃæÃÇ¡£¤½¤³¤Ç½¸ÃæÎÏ¤òÀÚ¤é¤µ¤º¡¢µÕ¤Ë¥×¥é¥¹¤ËÊÑ¤¨¤¿¡£¡Ö¤¦¤Þ¤¯ÃæÃÇ¤¬¤¢¤Ã¤Æ½¤Àµ¤Ç¤¤¿¡×¡£Ä¾µå¼çÂÎ¤Î¹¶¤á¤Ç3¼ÔËÞÂà¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÃ¥¤Ã¤¿6¸Ä¤Î¥¢¥¦¥È¤Î¤¦¤Á4¤Ä¤¬¥Õ¥é¥¤¥¢¥¦¥È¡£µåÂ®°Ê¾å¤Ë°ÒÎÏ¤¬¤¢¤ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤È¤¤¤¦Éð´ï¤ò¤ªÈäÏªÌÜ¤·¤¿¡£
¡¡22Ç¯¥É¥é¥Õ¥È¤Ï»ÙÇÛ²¼6¿Í¤¬ÆþÃÄ¤·¡¢1·³¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ë¤Î¤Ï°ñÌÚ¤Ç5¿ÍÌÜ¡£¿¹²¼¡¢ÌçÊÌ¡¢°æÄÚ¡¢ÉÙÅÄ¤ËÂ³¤¤¤¿¡£º´Æ£µ±¡¢ÃæÌî¡¢ÀÐ°æ¤é¤¬¤¤¤ë20Ç¯¥É¥é¥Õ¥È¤òÄÉ¤¦¡ÈÅö¤¿¤êÇ¯¡É¤ÎÀ¤Âå¤À¡£
¡¡¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤ÎÌçÊÌ¤ÏÆ±¤¸¹âÂ´¡¢Æ±¶¿¤È¤¢¤Ã¤Æ¸ø»ä¤ÇÃç¤¬ÎÉ¤¤¡£ºòÇ¯¤Ï¸Î¶¿¡¦ËÌ³¤Æ»¤Ëµ¢¾Ê¤·¤¿ºÝ¡¢°ì½ï¤ËÎý½¬¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Àè¤Ë1·³¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿º¸ÏÓ¤«¤é»É·ã¤â¼õ¤±¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¤ä¤Ã¤È¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤ËÎ©¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ç¾åÈ¾¿È¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤òÈ¯¾É¡£7·î¤Þ¤ÇÉüµ¢¤¬ÃÙ¤ì¤¿¶ìÆ®¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¡¢³Î¤«¤ÊÂÀ×¤ò»Ä¤·¤¿¡£¡ÊÁÒÀ¤¸Å¡¡ÍÎÊ¿¡Ë
¡¡¡þ°ñÌÚ¡¡½¨½Ó¡Ê¤¤¤Ð¤é¤®¡¦¤Ò¤Ç¤È¤·¡Ë2004Ç¯¡ÊÊ¿16¡Ë6·î8ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»Ô½Ð¿È¤Î21ºÐ¡£ÄëµþÄ¹²¬¡Ê¿·³ã¡Ë¤Ç¤Ï1Ç¯²Æ¤«¤é¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¡¢3Ç¯²Æ¤Ï¿·³ãÂç²ñ½àÍ¥¾¡¤Ç¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤Ê¤·¡£22Ç¯¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¤Çºå¿ÀÆþ¤ê¡£º£µ¨¤Ï2·³¤Ç6»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·1¾¡3ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨4¡¦62¡£1¥á¡¼¥È¥ë83¡¢87¥¥í¡£±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡£