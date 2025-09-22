¡ÚÂçÂ¼¥Ü¡¼¥È¡ÛÊ¡Íè¹ä¤¬ÄÌ»»1500¾¡Ã£À®¡¡¥ê¡¼¥Á¤ò¤«¤±¤Æ¤«¤é19ÆüÌÜ¤ÎÅþÃ£¡ÖÄ¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼¤ÎÊ¡Íè¹ä¡Ê£´£´¡áÅìµþ¡Ë¤¬£²£±Æü¡¢¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÂçÂ¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥µ¥ó¥±¥¤¥¹¥Ý¡¼¥ÄÇÕ¡×£³ÆüÌÜ£±£±£Ò¤Ë£±¹æÄú¤Ç½Ð¾ì¡£¥¤¥ó¤«¤éÆ¨¤²¤ÆÄÌ»»£±£µ£°£°¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡£²£°£°£°Ç¯£±£±·î¤ËÂ¿ËàÀî¥Ç¥Ó¥å¡¼¡££²£´Ç¯£±£°¤«·î¡¢£µ£²£¶£²ÁöÌÜ¡££²ÀáÁ°¤ÎÌÄÌçºÇ½ªÆü¤È¤Ê¤ë£³Æü¤Ë£±£´£¹£¹¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¤¬¡¢Á°Áö¤Î½»Ç·¹¾£Çµ¹â¾¾µÜµÇ°¤Ç¤ÏÌ¤¾¡Íø¡£¥ê¡¼¥Á¤ò¤«¤±¤Æ¤«¤é£±£¹ÆüÌÜ¤ÎÀáÌÜ¤ÎµÏ¿ÅþÃ£¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¸å¤Ï¡ÖÄ¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£º£Àá¤â²¿ÅÙ¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡£¤Ç¤â¡¢£±¹æÄú¤ÇÆ¨¤²¤é¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡££±£µ£°£°¾¡¤ÏÄÌ²áÅÀ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤Ï¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶»¤ò¤Ê¤Ç²¼¤í¤·¤Æ¤¤¤¿¡£