¡Ú°²²°¥Ü¡¼¥È¡Û´ÖÌî·óÎé £µ¥³¡¼¥¹¤Þ¤¯¤ê¤Ç½àÍ¥£±Ãå¡¡Ìó£¶Ç¯¤Ö¤ê£Ö¤Ø¡Ö¿¤Ó¤Ç¤ä¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹°²²°¤Î¡Ö¥Ë¥Ã¥«¥ó¡¦¥³¥àÇÕ¡×¤Ï£²£±Æü¡¢½àÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡´ÖÌî·óÎé¡Ê£³£¶¡á°¦ÃÎ¡Ë¤Ï½àÍ¥£±£°£Ò¡¢£µ¥³¡¼¥¹¥«¥É¤«¤é¥³¥ó¥Þ£±£³¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢¤Þ¤¯¤ê°ì·â¤ÇÍ¥½Ð°ìÈÖ¾è¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç£µÁö£²¾¡£²Ãå£±ËÜ£³Ãå£²ËÜ¤È°ÂÄê´¶¤¬¸÷¤ë¡££³£³¹æµ¡¤â¡ÖÂç·îÍ·²íÁª¼ê¤ÏÊÌ³Ê¤À¤±¤É¡¢¿¤Ó¤Ç¤ä¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¥ì¡¼¥¹Â¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾å°Ì¶áÊÕ¤Ë¤Ï¤¤¤ë¡×¤È»Å¾å¤¬¤êÎÉ¹¥¤À¡£
¡¡ºÆÅÙ¤Î°ìÈ¯¤Ç£²£°£²£°Ç¯£±·îÂ¿ËàÀî°ÊÍè¡¢£µÇ¯£¸¤«·î¤Ö¤ê£²²óÌÜ¤È¤Ê¤ëÍ¥¾¡¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤ë¡£