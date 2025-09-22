【今日の献立】2025年9月22日(月)「簡単すぐできる！豚こま切れ肉のスタミナ炒め」
オイスター炒めにチャーハン。箸休めにキュウリの大葉和えでサッパリと。
【主菜】簡単すぐできる！豚こま切れ肉のスタミナ炒め
©Eレシピ
調理時間：15分
カロリー：390Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）豚肉 (こま切れ)200g
＜下味＞
酒 大さじ1
砂糖 小さじ2
しょうゆ 大さじ1
片栗粉 大さじ1/2
マイタケ 1パック シメジ 1パック ニンニク (みじん切り)1片分
サラダ油 大さじ1.5
塩 少々
＜調味料＞
酒 大さじ1
みりん 大さじ1
オイスターソース 大さじ1
ゴマ油 小さじ1
ネギ (刻み)適量
【下準備】ボウルで＜下味＞の材料を混ぜ合わせ、豚肉をからめる。
©Eレシピ
マイタケとシメジは石づきを切り落とし、食べやすい大きさに裂く。＜調味料＞の材料を混ぜ合わせる。
©Eレシピ
【作り方】1. フライパンにサラダ油を中火で熱し、マイタケとシメジを炒める。しんなりしたらニンニクを加えて炒め合わせ、塩を振る。
©Eレシピ
2. 豚肉を加えてほぐすように炒め合わせ、＜調味料＞を加えて炒め合わせ、トロミがついたら器に盛り、ネギを散らす。
©Eレシピ
【主食】卵とレタスのチャーハン
卵の甘みがやさしいシンプルなチャーハンです。
©Eレシピ
調理時間：10分
カロリー：414Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）ご飯 (炊きたて)茶碗2杯分
＜合わせ溶き卵＞
溶き卵 1個分
塩 少々
サラダ油 大さじ1.5
ゴマ油 小さじ1
レタス 1/8個
塩コショウ 適量
【下準備】ボウルで＜合わせ溶き卵＞の材料を混ぜ合わせ、ご飯を加えてさらに混ぜ合わせる。レタスはひとくち大にちぎる。
©Eレシピ
【作り方】1. 大きめのフライパンにサラダ油とゴマ油をひいて強火で熱し、下準備したご飯を一度に入れて炒める。
©Eレシピ
2. ご飯がポロポロになったらレタスを加えて手早く炒め合わせ、塩コショウで味を調えて器に盛る。
©Eレシピ
【副菜】さっぱり！キュウリの大葉胡麻和え
塩もみしたたたいたキュウリと大葉を和えました。シンプルでサッと作れる箸休めです！
©Eレシピ
調理時間：15分
カロリー：30Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）キュウリ 1.5~2本 塩 適量 大葉 5枚
すり白ゴマ 小さじ2
【下準備】キュウリはすりこ木で軽くたたき、両端を切り落として食べやすい大きさに手で分け、ボウルに移して塩をからめて10分置く。
©Eレシピ
塩はキュウリからの水分と一緒に流れる分もあるので、少し多めにからめてください。
大葉は軸を切り落とし、細切りにする。
©Eレシピ
【作り方】1. キュウリの水気をキッチンペーパーで拭き取り、大葉、すり白ゴマをからめ、器に盛る。
©Eレシピ