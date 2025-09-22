プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「簡単すぐできる！豚こま切れ肉のスタミナ炒め」 「卵とレタスのチャーハン」 「さっぱり！キュウリの大葉胡麻和え」 の全3品。
オイスター炒めにチャーハン。箸休めにキュウリの大葉和えでサッパリと。

【主菜】簡単すぐできる！豚こま切れ肉のスタミナ炒め


調理時間：15分
カロリー：390Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

豚肉  (こま切れ)200g
＜下味＞
  酒  大さじ1
  砂糖  小さじ2
  しょうゆ  大さじ1
  片栗粉  大さじ1/2
マイタケ  1パック シメジ  1パック ニンニク  (みじん切り)1片分
サラダ油  大さじ1.5
塩  少々
＜調味料＞
  酒  大さじ1
  みりん  大さじ1
  オイスターソース  大さじ1
  ゴマ油  小さじ1
ネギ  (刻み)適量

【下準備】

ボウルで＜下味＞の材料を混ぜ合わせ、豚肉をからめる。

マイタケとシメジは石づきを切り落とし、食べやすい大きさに裂く。＜調味料＞の材料を混ぜ合わせる。

【作り方】

1. フライパンにサラダ油を中火で熱し、マイタケとシメジを炒める。しんなりしたらニンニクを加えて炒め合わせ、塩を振る。

2. 豚肉を加えてほぐすように炒め合わせ、＜調味料＞を加えて炒め合わせ、トロミがついたら器に盛り、ネギを散らす。

【主食】卵とレタスのチャーハン
卵の甘みがやさしいシンプルなチャーハンです。

調理時間：10分
カロリー：414Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

ご飯  (炊きたて)茶碗2杯分
＜合わせ溶き卵＞
  溶き卵  1個分
  塩  少々
サラダ油  大さじ1.5
ゴマ油  小さじ1
レタス  1/8個
塩コショウ  適量

【下準備】

ボウルで＜合わせ溶き卵＞の材料を混ぜ合わせ、ご飯を加えてさらに混ぜ合わせる。レタスはひとくち大にちぎる。

【作り方】

1. 大きめのフライパンにサラダ油とゴマ油をひいて強火で熱し、下準備したご飯を一度に入れて炒める。

2. ご飯がポロポロになったらレタスを加えて手早く炒め合わせ、塩コショウで味を調えて器に盛る。

【副菜】さっぱり！キュウリの大葉胡麻和え
塩もみしたたたいたキュウリと大葉を和えました。シンプルでサッと作れる箸休めです！

調理時間：15分
カロリー：30Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

キュウリ  1.5~2本   塩  適量 大葉  5枚
すり白ゴマ  小さじ2

【下準備】

キュウリはすりこ木で軽くたたき、両端を切り落として食べやすい大きさに手で分け、ボウルに移して塩をからめて10分置く。

塩はキュウリからの水分と一緒に流れる分もあるので、少し多めにからめてください。
大葉は軸を切り落とし、細切りにする。

【作り方】

1. キュウリの水気をキッチンペーパーで拭き取り、大葉、すり白ゴマをからめ、器に盛る。

