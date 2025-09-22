◆米大リーグ ドジャース７―５ジャイアンツ（２０日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

大谷の次回登板が２３日（日本時間２４日）の敵地・Ｄバックス戦に決まった。２０日（同２１日）、ロバーツ監督が明かした。５回無安打無失点だった１６日（同１７日）の本拠地・フィリーズ戦から中６日。レギュラーシーズンの最終登板となる見込みだ。２４、２５日（同２５、２６日）には山本、スネルが先発する見込みであることも明かした。

今季は３０日（同１０月１日）から始まるワイルドカードシリーズ（ＷＣＳ）に出場することが濃厚になっているドジャース。まだ地区優勝が決まっておらず、ポストシーズン（ＰＳ）での対戦相手が決まっていないこともあって不確定な要素も多いが、先発ローテ６人目の順番通りならば、大谷がＷＣＳの初戦に抜てきされる可能性もある。一方で、３登板連続１安打投球と好調のエース・山本を中５日で起用することも可能。ＰＳで大谷が先発で起用される見込みであることは、フリードマン編成本部長ら首脳陣が明らかにしている。