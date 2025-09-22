【ZARAの深みグリーン】がおしゃれすぎ！ 40・50代の秋に♡「上品アイテム」

ブラックと同じくらい上品で落ち着いた雰囲気がありながら、季節感もプラスする「深みグリーン」。【ZARA（ザラ）】からは、ミドル世代の秋コーデにぴったりな深みグリーンアイテムが続々登場しています。ワイドスリーブがこなれた印象を与えるセーターや、主役級に映えるフリルスカートなど、着るだけでセンスアップを狙える深みグリーンアイテムは、おしゃれが苦手なミドル世代の強い味方になるかも。

秋ムードもおしゃれ度もアップするセーター

【ZARA】「ワイドスリーブニットセーター」\5,990（税込）

上品見えする深みグリーンで、きれいめに着こなしやすいセーター。ひじ下丈のワイドスリーブがこなれた印象も与えます。Tシャツの代わりに着るだけで、秋ムードもおしゃれ度も一気に高まりそう。ウエストに程よくフィットするリブトリムによるメリハリシルエットで、ワイドボトムスともバランスよく着こなせそうです。

エレガントな着こなしを楽しみたいワンピ

【ZARA】「チュールゴデットロングワンピース」\5,990（税込）

ほんのり透け感のあるチュール素材を使用。サイドに深いスリットを入れたワンピースは、歩くたびにひらひら揺れて優美な雰囲気を演出するゴデットヘムもポイント。上半身はフィット感があるので羽織物をプラスしやすく、上品に決めたい大人のパーティーコーデにぴったりの一枚。

ミドル世代も挑戦しやすい！ 主役級に映えるフリルスカート

【ZARA】「ZW コレクション フリル ミディ丈スカート」\10,990（税込）

表面感のある素材を使用した、フリルを何段も重ねたデザインが特徴。着映え力のあるスカートは、一点投入するだけでおしゃれ見えしそう。甘いディテールのアイテムも、落ち着いた雰囲気の深みグリーンなら、大人も取り入れやすそうです。

ワードローブの1軍になりそうな着回し力優秀パンツ

【ZARA】「ベルト付きダーツ入りパンツ」\6,290（税込）

ダーツ & センタープレス入りで、スッキリと着こなせそうなパンツ。きちんと感も洗練された印象もプラスできるパンツは、休日にもお仕事にも大人コーデに活躍しそう。ベルト付きなので、トレンドコーデも簡単に完成。ブラウスやシャツを合わせてきれいめに、シアーニットやポロセーターを合わせてカジュアルに。テイスト問わず着回せそうです。

