◆米大リーグ ドジャース７―５ジャイアンツ（２０日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２０日（日本時間２１日）、ナ・リーグ本塁打王争いのトップに並んだ。本拠地ジャイアンツ戦に「１番・ＤＨ」で出場し、左翼へ２試合連続の５３号ソロ。残り７試合で、トップを快走していたＫ・シュワバー外野手（３２）を捉えた。直近５戦４発で自己最多の５４本塁打（２４年）にあと１と迫り、３年連続キングへ前進。チームは逆転で４連勝を飾り、地区優勝へのマジックを３とした。最短で２２日（同２３日）に４年連続Ｖが決まる。

１６０キロ超を難なく捉えた。１点リードの６回先頭。大谷はカウント２―２から右腕ペゲロの高め９９・９マイル（約１６０・８キロ）を逆方向にはじき返した。遠心力が働いた高い放物線を描きながら伸びた打球は、左翼席へ。２試合連続の５３号ソロ。「いい状態でポストシーズンに合わせられたら最高」と話していた１６日から５戦４発で逆転勝ちに貢献した。

ついにシュワバーを捉えた。９月１５日（日本時間１６日）時点では、ナ・リーグ本塁打トップに立っていたライバルの５３本に対し、大谷は４９本。４本差をつけられていたが、最終盤に量産態勢に突入し、肩を並べた。昨季の自己最多５４本まであと１本と迫り、本拠地２９本塁打は球団記録を更新。この日の２得点で１４１得点とし、球団９５年ぶりの１４０得点も達成した。

疲労がピークに達するはずの９月に好調期へ入った。５月に月間自己最多の１５本塁打を放って月間ＭＶＰに輝いたが、投手に復帰した６月以降は満足できる状態ではなかったという。１６日の登板後には「“すごい調子のいい時期だな”みたいなのがあんまりなく、ここまで来てる感じではある」と漏らした。イニングも伸びて投手としての負担も増す中、９月は７試合を残して１８戦８発。今季最長の２５試合連続出塁も継続中と、ポストシーズンに向けて投打で“すごい調子のいい時期”を迎えようとしている。

取材対応のなかった大谷に代わって、ロバーツ監督が絶好調を断言した。前日１９日は左翼ポール際へ逆転の５２号３ランを放ち、この日も左翼席へ。指揮官は「素晴らしい打席を続けている。彼が広角に打つのが好き。スタンドのどこにでも運ぶ力は持っている」とした上で、「中堅から左翼方向に打球を飛ばして、四球も選んでいる時はデンジャラス」と太鼓判を押した。昨年９月も打率３割９分３厘、１０本塁打と大暴れしており、「この９月は最高の月を過ごせている」と３年連続キングを確信した様子だった。

すでにポストシーズン進出を決めたドジャースは初回の４失点をはね返し、逆転勝ちで４連勝。４年連続となる地区優勝へのマジックも「３」とし、最短でのＶ決定は２２日（同２３日）となった。３年連続本塁打王となれば、０１〜０３年のＡ・ロドリゲス（レンジャーズ）以来。勝負の秋を迎え、大谷がゾーンへ入った。（安藤 宏太）

◆ナ・リーグ本塁打上位

〈１〉大 谷（ドジャース）５３

〈１〉シュワバー（フィリーズ）５３

〈３〉ソ ト（メ ッ ツ）４２