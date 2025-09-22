自民党総裁選 22日告示　5人が立候補届け出へ

22日告示の自民党の総裁選挙に出馬する小泉農水相が、衆議院の早期解散を否定しました。

自民党・小泉進次郎農水相：

私が総理・総裁になったら、すぐに（衆院を）解散しますという状況にはないと思ってます。やはり国民の皆さんが求めていることは、目の前の課題を速やかに解決をすること。

さいたま市で記者団に小泉農水相は、「さらなる政治空白より政策を形にする」と強調しました。

22日の立候補の受付には、小泉農水相ら5人が届け出る見通しです。

小林元経済安保相は21日、羽田空港で出入国管理に関する技術を視察するとともに、「出国税」について「引き上げるべきだ」との考えを改めて示しました。

高市前経済安保相は、地方議員らとの集会で「一発、しゃきっと自民党に背骨を入れ直す」と意気込みを語りました。

林官房長官は、野党時代に総裁を務めた谷垣氏との面会をSNSで明かし、記者団に「最も厳しい党運営をした谷垣氏の言葉を総裁選で戦う糧にしたい」と述べました。

東京都内の子ども食堂を視察した茂木前幹事長は、「子どもたちの笑顔が一番の収穫だ」と述べつつ、総裁選は「全力で頑張りたい」と引き締めました。