「あんぱん」細田佳央太、河合優実演じる蘭子の変化を示す“ト書き”に驚いた
俳優の細田佳央太（23歳）が、9月19日にNHKの公式YouTubeチャンネルで配信された、「【あんぱん】スペシャルトークライブ」に出演。朝ドラ「あんぱん」で河合優実演じる蘭子の変化を示す“ト書き”に「うわ！と思って」と驚いたと話し、Mrs. GREEN APPLE・大森元貴も「素敵だ」と語った。
朝ドラ「あんぱん」のチーフ・プロデューサーである倉崎憲氏と、いせたくや役を演じたMrs. GREEN APPLE・大森元貴が「あんぱん」のトークライブを配信することになり、ゲストに「あんぱん」に出演した細田佳央太が登場した。
細田が撮影の裏話として、細田が演じる豪ちゃんが、河合優実演じる蘭子にプロポーズをした後、列車に乗って祖母に結婚の約束の挨拶に行ったシーンがあり、「その週の蘭子さんが帰ってきた時に『ちょっと大人っぽくなっている蘭子』っていうのがト書きにあるんですよ」と、関係がより進んだことを示唆するト書きがあったと明かす。
大森は「え！！何それ！？中園（ミホ）さん！（台本）ください！！」と興奮。細田は「それ読んだ瞬間、うわ！と思って。なんか、そういう、その男女としての（関係を）してなくてもいいかなって思ってはいたんです、あの2人の関係だったら。でも、逆にあの一夜しかなかったってことを思うと、ちょっと蘭子さんが大人びて帰ってくるのも納得はいった」と語り、大森も「うんうん。素敵だ、素敵だなあ」と同意した。
