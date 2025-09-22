堂安律がフル出場で得点関与も…フランクフルトはブンデス２連敗。３−４でウニオン・ベルリンとの撃ち合いに敗れる
現地９月21日に開催されたブンデスリーガの第４節で、堂安律が所属するフランクフルトがホームでウニオン・ベルリンと対戦した。
堂安が４−２−３−１の右サイドハーフで先発したフランクフルトは開始９分、自陣でボールを奪われると、ボックス手前の左寄りからアンサに強烈なミドルを突き刺されて先制を許す。
ビハインドを負ったホームチームはその後、ボールを握ってゲームを優位に進めるも思うように決定機まで持ち込めない。31分には堂安を起点にカウンターを発動。しかし右サイドでパスを受けたバオヤのクロスは相手にブロックされる。
するとその直後、逆にカウンターを受け、最後はバークに右足のシュートを流し込まれて追加点を献上。しかし45＋３分には、敵陣ボックス手前の左寄りからブラウンが放ったシュートがウズンに当たってゴールに吸い込まれて、１点差に詰め寄る。このまま１−２で前半を終える。
迎えた後半、反撃に出たいフランクフルトだったが、53分にバークにヘディングシュートを叩き込まれると、その３分後にも、再びこのウニオン・ベルリンFWにネットを揺らされて１−４とされる。
74分には、敵陣ボックス手前の右寄りでパスをもらった堂安が素早い反転からコントロールショットを放ったが、GKレノウの好守に阻まれる。
それでも80分、右サイドから堂安がクロスを供給。これは相手にクリアされるも、こぼれ球をウズンが押し込んで２点差まで追い上げる。
さらに87分には、ブルカルトが自ら獲得したPKを決めて１点差に詰め寄る。しかし反撃はここまで。フランクフルトは３−４で敗れてブンデス２連敗となった。
次節は27日に敵地でボルシアMGと激突する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
