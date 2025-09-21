[9.21 プレミアリーグ第5節](エミレーツ スタジアム)

※24:30開始

<出場メンバー>

[アーセナル]

先発

GK 1 ダビド・ラヤ

DF 2 ウィリアン・サリバ

DF 6 ガブリエル・マガリャンイス

DF 12 ユリエン・ティンバー

DF 33 リッカルド・カラフィオーリ

MF 23 ミケル・メリノ

MF 36 マルティン・スビメンディ

MF 41 デクラン・ライス

FW 14 ビクトル・ギェケレシュ

FW 19 レアンドロ・トロサール

FW 20 ノニ・マドゥエケ

控え

GK 13 ケパ・アリサバラガ

DF 3 クリスティアン・モスケラ

DF 4 ベン・ホワイト

DF 49 マイルズ・ルイス・スケリー

MF 10 エベレチ・エゼ

MF 16 クリスティアン・ノアゴール

MF 22 イーサン・ヌワネリ

FW 7 ブカヨ・サカ

FW 11 ガブリエル・マルティネッリ

監督

ミケル・アルテタ

[マンチェスター・シティ]

先発

GK 25 ジャンルイジ・ドンナルンマ

DF 3 ルベン・ディアス

DF 24 ヨシュコ・グバルディオール

DF 33 ニコ・オライリー

DF 45 アブドゥコディル・フサノフ

MF 4 ティジャーニ・ラインデルス

MF 11 ジェレミ・ドク

MF 16 ロドリ

MF 20 ベルナルド・シウバ

MF 47 フィル・フォーデン

FW 9 アーリング・ハーランド

控え

GK 1 ジェームズ・トラッフォード

DF 5 ジョン・ストーンズ

DF 6 ナタン・アケ

DF 82 リコ・ルイス

MF 14 ニコ・ゴンザレス

MF 27 マテウス・ヌネス

MF 52 オスカー・ボブ

MF 63 D. Mukasa

FW 26 サビーニョ

監督

ジョゼップ・グアルディオラ

