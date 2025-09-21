アーセナルvsマンチェスター・C スタメン発表
[9.21 プレミアリーグ第5節](エミレーツ スタジアム)
※24:30開始
<出場メンバー>
[アーセナル]
先発
GK 1 ダビド・ラヤ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 6 ガブリエル・マガリャンイス
DF 12 ユリエン・ティンバー
DF 33 リッカルド・カラフィオーリ
MF 23 ミケル・メリノ
MF 36 マルティン・スビメンディ
MF 41 デクラン・ライス
FW 14 ビクトル・ギェケレシュ
FW 19 レアンドロ・トロサール
FW 20 ノニ・マドゥエケ
控え
GK 13 ケパ・アリサバラガ
DF 3 クリスティアン・モスケラ
DF 4 ベン・ホワイト
DF 49 マイルズ・ルイス・スケリー
MF 10 エベレチ・エゼ
MF 16 クリスティアン・ノアゴール
MF 22 イーサン・ヌワネリ
FW 7 ブカヨ・サカ
FW 11 ガブリエル・マルティネッリ
監督
ミケル・アルテタ
[マンチェスター・シティ]
先発
GK 25 ジャンルイジ・ドンナルンマ
DF 3 ルベン・ディアス
DF 24 ヨシュコ・グバルディオール
DF 33 ニコ・オライリー
DF 45 アブドゥコディル・フサノフ
MF 4 ティジャーニ・ラインデルス
MF 11 ジェレミ・ドク
MF 16 ロドリ
MF 20 ベルナルド・シウバ
MF 47 フィル・フォーデン
FW 9 アーリング・ハーランド
控え
GK 1 ジェームズ・トラッフォード
DF 5 ジョン・ストーンズ
DF 6 ナタン・アケ
DF 82 リコ・ルイス
MF 14 ニコ・ゴンザレス
MF 27 マテウス・ヌネス
MF 52 オスカー・ボブ
MF 63 D. Mukasa
FW 26 サビーニョ
監督
ジョゼップ・グアルディオラ
※24:30開始
<出場メンバー>
[アーセナル]
先発
GK 1 ダビド・ラヤ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 6 ガブリエル・マガリャンイス
DF 12 ユリエン・ティンバー
DF 33 リッカルド・カラフィオーリ
MF 23 ミケル・メリノ
MF 36 マルティン・スビメンディ
MF 41 デクラン・ライス
FW 14 ビクトル・ギェケレシュ
FW 19 レアンドロ・トロサール
控え
GK 13 ケパ・アリサバラガ
DF 3 クリスティアン・モスケラ
DF 4 ベン・ホワイト
DF 49 マイルズ・ルイス・スケリー
MF 10 エベレチ・エゼ
MF 16 クリスティアン・ノアゴール
MF 22 イーサン・ヌワネリ
FW 7 ブカヨ・サカ
FW 11 ガブリエル・マルティネッリ
監督
ミケル・アルテタ
[マンチェスター・シティ]
先発
GK 25 ジャンルイジ・ドンナルンマ
DF 3 ルベン・ディアス
DF 24 ヨシュコ・グバルディオール
DF 33 ニコ・オライリー
DF 45 アブドゥコディル・フサノフ
MF 4 ティジャーニ・ラインデルス
MF 11 ジェレミ・ドク
MF 16 ロドリ
MF 20 ベルナルド・シウバ
MF 47 フィル・フォーデン
FW 9 アーリング・ハーランド
控え
GK 1 ジェームズ・トラッフォード
DF 5 ジョン・ストーンズ
DF 6 ナタン・アケ
DF 82 リコ・ルイス
MF 14 ニコ・ゴンザレス
MF 27 マテウス・ヌネス
MF 52 オスカー・ボブ
MF 63 D. Mukasa
FW 26 サビーニョ
監督
ジョゼップ・グアルディオラ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります