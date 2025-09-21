AZvsフェイエノールト スタメン発表
[9.21 オランダ・エールディビジ第6節](AFASスタディオン)
※23:45開始
<出場メンバー>
[AZ]
先発
GK 1 R. Owusu-Oduro
DF 3 W. Goes
DF 5 アレクサンドル ペネトラ
DF 30 デンソ・カシウス
DF 34 M. de Wit
MF 8 ヨルディ クラーシ
MF 10 S. Mijnans
MF 26 K. Smit
FW 11 イブラヒム・サディク
FW 27 R. Daal
FW 35 M. Meerdink
控え
GK 12 H. Verhulst
GK 41 イェルーン・ズート
DF 4 M. Dekker
DF 15 M. Chávez
DF 22 E. Dijkstra
MF 6 P. Koopmeiners
MF 21 D. Kwakman
MF 33 M. Šín
FW 7 Weslley Patati
FW 17 I. Jensen
FW 25 L. Zeefuik
監督
Martensチュニジア
[フェイエノールト]
先発
GK 22 ティモン ヴェレンロイター
DF 4 渡辺剛
DF 15 J. Bos
DF 21 アネル アフメドジッチ
DF 26 G. Read
MF 8 クインテン・ティンバー
MF 14 セム・スタイン
MF 40 L. Valente
FW 9 上田綺世
FW 23 A. Hadj Moussa
FW 32 A. Sliti
控え
GK 1 ジュスティン バイロー
GK 39 L. Bossin
DF 2 バルト ニューコープ
DF 5 G. Smal
DF 43 J. Plug
MF 28 O. Targhalline
MF 47 T. Kraaijeveld
FW 10 サイル・ラリン
FW 17 キャスパー・テングステット
FW 27 G. Diarra
FW 36 J. Slory
監督
ロビン・ファン・ペルシー
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
