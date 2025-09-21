[9.21 オランダ・エールディビジ第6節](AFASスタディオン)

※23:45開始

<出場メンバー>

[AZ]

先発

GK 1 R. Owusu-Oduro

DF 3 W. Goes

DF 5 アレクサンドル ペネトラ

DF 30 デンソ・カシウス

DF 34 M. de Wit

MF 8 ヨルディ クラーシ

MF 10 S. Mijnans

MF 26 K. Smit

FW 11 イブラヒム・サディク

FW 27 R. Daal

FW 35 M. Meerdink

控え

GK 12 H. Verhulst

GK 41 イェルーン・ズート

DF 4 M. Dekker

DF 15 M. Chávez

DF 22 E. Dijkstra

MF 6 P. Koopmeiners

MF 21 D. Kwakman

MF 33 M. Šín

FW 7 Weslley Patati

FW 17 I. Jensen

FW 25 L. Zeefuik

監督

Martensチュニジア

[フェイエノールト]

先発

GK 22 ティモン ヴェレンロイター

DF 4 渡辺剛

DF 15 J. Bos

DF 21 アネル アフメドジッチ

DF 26 G. Read

MF 8 クインテン・ティンバー

MF 14 セム・スタイン

MF 40 L. Valente

FW 9 上田綺世

FW 23 A. Hadj Moussa

FW 32 A. Sliti

控え

GK 1 ジュスティン バイロー

GK 39 L. Bossin

DF 2 バルト ニューコープ

DF 5 G. Smal

DF 43 J. Plug

MF 28 O. Targhalline

MF 47 T. Kraaijeveld

FW 10 サイル・ラリン

FW 17 キャスパー・テングステット

FW 27 G. Diarra

FW 36 J. Slory

監督

ロビン・ファン・ペルシー

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります