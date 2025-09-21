ゲンク10番・伊東純也が今季初ゴール!! 王者相手に千金弾もチームは90+4分被弾で初連敗
[9.21 ベルギー・リーグ第8節 ゲンク 1-2 サンジロワーズ]
ベルギー・リーグは21日、第8節を行い、MF伊東純也所属の{[c|ゲンク}}が昨季王者ロイヤル・ユニオン・サンジロワーズに1-2で敗れた。左ウイングで先発した伊東が後半11分、ゲンク復帰後初ゴールを決めて同点に追いついたが、チームは後半アディショナルタイム4分の劇的ゴールに沈んだ。
第5節延期分シャルルロワ戦(●0-1)から中2日で迎えた昨季王者サンジロワーズとの一戦。ゲンクは前半10分、シンプルなロングフィードからFWプロミス・アキンペルに背後を取られ、先に失点を喫してしまった。
それでも後半11分、伊東がついに結果を出した。右サイドからDFヤルネ・ステウカースがカットインし、ゴール前にラストパスが送られると、左サイドから走り込んだ背番号10が反応。右足ダイレクトでゴール左隅に流し込んだ。
4シーズンぶりにゲンクに復帰した伊東はベルギー・リーグで復帰後初ゴール。公式戦では8月28日のUEFAヨーロッパリーグ(EL)プレーオフ第2戦レフ・ポズナン戦以来、1か月ぶりの得点となった。またゲンクでのリーグ戦特典は2022年4月10日のスラン戦以来3年半ぶりで、古巣のサポーターを大いに沸かせた。
それでも結果はついてこなかった。伊東は1-1で迎えた後半24分にピッチを退くと、サンジロワーズは後半アディショナルタイム4分に決勝点。またもシンプルなロングボールで敵陣に起点を作ると、今度はアキンペルのポストプレーからパスをつなぎ、最後はMFロブ・スクーフスが突き刺した。
ゲンクはこれで今季初の連敗となり、13位に転落。一方、唯一の無敗を貫くサンジロワーズは首位をキープした。
