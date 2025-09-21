マルセイユvsパリSGのダービーが悪天候で延期…あす再試合開催時刻はバロンドール発表とドンピシャ被りに
フランス・リーグアン第5節のビッグマッチであるマルセイユとパリSGのダービー“ル・クラスィク”は21日開催予定だったが、悪天候により延期が決定した。
ダービーマッチが開催される予定だったマルセイユ本拠地のスタッド・ベロドローム周辺では大雨が降っており、地域によっては大雨や洪水警報も出ているという。
フランス・プロサッカーリーグ(LFP)は公式SNS上で代替日を発表。現地時間のあす22日午後8時キックオフになることが正式に決まった。
リーグ規定により原則的に翌日に再試合という対応が取られた形だが、試合が行われる22日夜にはパリでバロンドール授賞式が実施予定。午後8時スタートという時刻すら被っており、フランス屈指のサッカーイベントが同タイミングで行われることになった。
