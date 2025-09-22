【ミニベイブレードシューターX Part5】 10月 発売予定 価格：1個440円

タカラトミーアーツは、玩具菓子「ミニベイブレードシューターX Part5」を10月に発売する。価格は1個440円。

本商品は、コマ、シューター、ワインダーがセットになった「ミニベイブレードシューターX」の第5弾。シューターにコマをセットして、ワインダーで射出すれば小さいながらも本格的なベイブレード体験が楽しめる。

今弾では、「ドランブレイブ」、「ペルセウスダーク」、「ウィザードアーク」、「ヘルズリーパー」、「ペガサスブラスト」、「ケルベロスフレイム」の全6種がラインナップしている。

コマはABS製で約30mm（一部組み立てあり）。軸や面などへそれぞれのコマに応じた形状を持っており、バトルの際の駆け引きに活かすことができる。色はスモークグレー。また、天面のシールデザインはタカラトミーから発売される「BEYBLADE X」のデザインがミニサイズ向けに調整されている。

「ミニベイブレードシューターX Part5」

パッケージ形態：箱、オープンパッケージ

チューインガム1個付き

「ドランブレイブ」

「ペルセウスダーク」

「ウィザードアーク」

「ヘルズリーパー」

「ペガサスブラスト」

「ケルベロスフレイム」

(C)Homura Kawamoto,Hikaru Muno,Posuka Demizu,BBXProject,TV TOKYO (C) TOMY

※株式会社タカラトミーより発売されている「ベイブレードエックス」シリーズと一緒に遊ばないでください。ケガや破損の恐れがあり危険です。