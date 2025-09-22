コマ、シューター、ワインダーがセットになった「ミニベイブレードシューターX」の第5弾が10月発売
【ミニベイブレードシューターX Part5】 10月 発売予定 価格：1個440円
パッケージ形態：箱、オープンパッケージ
タカラトミーアーツは、玩具菓子「ミニベイブレードシューターX Part5」を10月に発売する。価格は1個440円。
本商品は、コマ、シューター、ワインダーがセットになった「ミニベイブレードシューターX」の第5弾。シューターにコマをセットして、ワインダーで射出すれば小さいながらも本格的なベイブレード体験が楽しめる。
今弾では、「ドランブレイブ」、「ペルセウスダーク」、「ウィザードアーク」、「ヘルズリーパー」、「ペガサスブラスト」、「ケルベロスフレイム」の全6種がラインナップしている。
コマはABS製で約30mm（一部組み立てあり）。軸や面などへそれぞれのコマに応じた形状を持っており、バトルの際の駆け引きに活かすことができる。色はスモークグレー。また、天面のシールデザインはタカラトミーから発売される「BEYBLADE X」のデザインがミニサイズ向けに調整されている。
チューインガム1個付き
「ドランブレイブ」
「ペルセウスダーク」
「ウィザードアーク」
「ヘルズリーパー」
「ペガサスブラスト」
「ケルベロスフレイム」
(C)Homura Kawamoto,Hikaru Muno,Posuka Demizu,BBXProject,TV TOKYO (C) TOMY
※株式会社タカラトミーより発売されている「ベイブレードエックス」シリーズと一緒に遊ばないでください。ケガや破損の恐れがあり危険です。